Ringt Sinner nieder: Melbourne-König Djokovic folgt Alcaraz ins Finale

Es ist vollbracht! Der König von Melbourne meldet sich eindrucksvoll zurück. Novak Djokovic hat sich mit einem wahren Kraftakt gegen Jannik Sinner ins Finale der Australian Open gekämpft.

Der 38-Jährige rang seinen um 14 Jahre jüngeren Kontrahenten nach 4:08 Stunden mit 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 und 6:4 nieder. Zweimal geriet Djokovic in Satzrückstand – und zweimal fand er die passende Antwort. Mit unbändigem Willen, enormer Nervenstärke und seiner ganzen Routine drehte er die Partie und untermauerte einmal mehr seinen Ruf als Herrscher von Melbourne. Im Finale trifft er nun auf Youngster Carlos Alacaraz.