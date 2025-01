× Nach Feiertagen: So lange kann man Essensreste aufbewahren

Nach Weihnachten und Silvester haben sich so einige Essensreste im Kühlschrank angesammelt. Doch wie lange kann man all diese Köstlichkeiten sicher aufbewahren, ohne die Gesundheit zu gefährden?

Die vergangenen Tage und Wochen standen ganz im Zeichen des Genusses: Knusprige Braten, cremige Saucen und verführerische Desserts wurden aufgetischt. Dabei lässt es sich kaum vermeiden, dass Reste übrig bleiben. Oft landen diese im Kühlschrank, um später verzehrt zu werden. Doch auch dort sind sie nicht ewig haltbar. Wir zeigen Ihnen, wie lange Sie Ihre Festtagsschätze bedenkenlos genießen können.



Wie lange halten Essensreste im Kühlschrank?

© Getty Images ×

Generell gilt: Gekochte Speisen sollten nicht länger als drei bis vier Tage im Kühlschrank gelagert werden. Selbst wenn die Speisen gekocht und kühl gelagert werden, können sich Bakterien bilden – sei es vor der Einlagerung oder während des Auftauprozesses. Diese Mikroorganismen können Lebensmittel verderben, oft ohne dass man es riecht oder schmeckt. Um gesundheitliche Risiken wie Magen-Darm-Probleme zu vermeiden, sollten Speisen, die länger als fünf Tage im Kühlschrank aufbewahrt wurden, sicherheitshalber entsorgt werden.

So halten Essensreste länger

Um die Haltbarkeit von Essensresten zu verlängern, ist schnelles Handeln gefragt. Gekochte Speisen sollten innerhalb von zwei Stunden nach dem Kochen abgekühlt und in den Kühlschrank gestellt werden. Am besten bewahren Sie die Gerichte in luftdichten Frischhaltedosen oder wiederverwendbaren Silikonbeuteln auf, um sie vor Feuchtigkeit und Luft zu schützen.

© Getty Images ×

Falls absehbar ist, dass die Reste nicht rechtzeitig verzehrt werden, ist das Einfrieren eine ideale Lösung. Gefroren halten sich Fleischgerichte etwa drei Monate, während Suppen und Eintöpfe bis zu sechs Monate genießbar bleiben.

Kreative Ideen für die Resteverwertung

Statt Essensreste einfach nur aufzuwärmen, können Sie daraus mit ein wenig Kreativität neue Gerichte zaubern:

Bratenreste

Schneiden Sie übrig gebliebenes Fleisch in Streifen und zaubern Sie daraus ein herzhaftes Braten-Sandwich oder eine Pfanne mit Gemüse und Kartoffeln. Alternativ eignet sich Braten auch hervorragend als Basis für einen deftigen Eintopf.

Kartoffeln und Gemüse

Aus übrig gebliebenen Kartoffeln und Gemüse können Sie unkompliziert einen Auflauf oder eine Gemüse-Quiche zaubern. Mit etwas Käse überbacken, wird aus den Resten ein ganz neues Geschmackserlebnis.

Raclette-Zutaten

Übrig gebliebene Raclette-Zutaten wie Käse, Schinken oder Gemüse können Sie wunderbar für Pizzabrötchen, Omeletts oder Wraps nutzen.

Fonduefleisch

Haben Sie noch Reste vom Fleischfondue? Bereiten Sie daraus einen aromatischen Asia-Wok mit Gemüse, Sojasauce und Reis zu.

Lachsreste

Geräucherter Lachs vom Silvesterbuffet passt perfekt in eine cremige Pasta-Sauce oder als Topping auf ein knuspriges Brot mit Frischkäse.

Desserts

Überbleibsel von Desserts wie Lebkuchen oder Plätzchen können Sie zu einem schnellen Schichtdessert umfunktionieren. Einfach mit Topfen, Mascarpone oder Joghurt in Gläser schichten und mit Obst garnieren.