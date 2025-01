× Finger weg: Diese Lebensmittel sollten Sie im Jänner auf keinen Fall essen

Gesunde Ernährung steht bei vielen ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze. Im Supermarkt landet daher oft mehr Obst und Gemüse im Einkaufswagen. Doch Achtung: Nicht alles, was im Supermarktregal liegt, ist eine gute Wahl.

Im Winter mag die Auswahl an saisonalen Lebensmitteln begrenzt sein, doch es gibt dennoch zahlreiche nährstoffreiche Zutaten, die Ihr Immunsystem stärken und den Winterblues vertreiben. Gerade jetzt nehmen sich viele vor, gesünder zu essen, und greifen verstärkt zu Obst und Gemüse. Doch Vorsicht: Es gibt Lebensmittel, die Sie besser meiden sollten, da sie außerhalb ihrer Saison entweder importiert oder geschmacklich nicht überzeugen können.

Diese Lebensmittel haben im Jänner Saison

© Getty Images ×

Rote Rübe

Die Rote Rübe ist ein wahres Winterwunder. Reich an Eisen, Folsäure und Antioxidantien, unterstützt sie die Blutbildung und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Ob im Salat, als Suppe oder Ofengemüse – die vielseitige Knolle ist ein Muss im Jänner.

Champignons

Frische Champignons sind auch im Winter ein Genuss. Sie liefern wertvolle Ballaststoffe, Eiweiß und B-Vitamine, die unseren Energiehaushalt unterstützen. Perfekt für Pfannengerichte, Risottos oder als Beilage.

Grünkohl

Grünkohl ist der Star der Wintersaison. Er enthält eine Fülle an Vitaminen (besonders Vitamin C und K) und Mineralstoffen. Ob klassisch als Eintopf, in Smoothies oder als knusprige Chips – Grünkohl passt immer.

Wirsing

Mit seinem milden Geschmack und seiner zarten Textur ist Wirsing ein Allrounder. Er eignet sich hervorragend für Rouladen, Suppen oder als Beilage und punktet mit viel Vitamin C und Ballaststoffen.

Lauch (Porree)

Lauch verleiht vielen Gerichten eine würzige Note und ist zudem leicht verdaulich. Er ist reich an Vitamin K und Mangan und eine ideale Zutat für Suppen, Quiches oder Aufläufe.

Meerrettich

Meerrettich ist nicht nur ein natürlicher Geschmacksverstärker, sondern auch ein Helfer gegen Erkältungen. Seine scharfen Inhaltsstoffe regen die Durchblutung an und unterstützen das Immunsystem.

Karotten und Zwiebeln

Diese beiden Klassiker sind im Winter nicht wegzudenken. Karotten liefern Beta-Carotin, das unsere Haut schützt, und Zwiebeln wirken antibakteriell – perfekt, um gesund durch den Jänner zu kommen.

Diese Lebensmittel sollten Sie im Jänner meiden

Heidelbeeren

Frische Heidelbeeren sind im Januar keine gute Option. Die Beeren, die im Handel erhältlich sind, stammen meist aus Übersee. Lange Transportwege und reduzierte Nährstoffgehalte machen sie zu keiner idealen Wahl.

Spargel

Obwohl Spargel als Delikatesse gilt, ist seine natürliche Saison im Frühjahr. Importierter Spargel ist teuer, wenig nachhaltig und schmeckt oft nicht so aromatisch wie heimischer.

Erdbeeren

Erdbeeren im Jänner sind meist aus beheizten Gewächshäusern oder aus dem Ausland importiert. Ihr Geschmack und ihre Textur lassen oft zu wünschen übrig, und die ökologische Bilanz ist alles andere als gut.