12 Meter hohe Monsterwellen auf Mallorca erwartet

Kaum zu glauben, dass es die spanische Urlaubsinsel betrifft, aber tatsächlich: Wetterdienste warnen vor Riesenwellen im Mittelmeer, weil ein heftiger Sturm aufzieht. Bevölkerung und Touristen werden alarmiert und müssen das jetzt beachten:

Heute warnen mehrere Wetterdienste, darunter die spanische Behörde AEMET, vor Monsterwellen an Mallorcas Ostküste und gefährdeten Uferbereichen Menorcas. Die Windstärke erreicht Stufen zwischen acht und neun, und Böen sollen Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde erreichen. Es gilt die höchste Warnstufe.

Gefahr durch hohe Wellen

AEMET meldet Wellen von zehn bis zwölf Metern Höhe. Die Behörde rät dazu, Strände zu meiden und die Prognosen laufend zu verfolgen, da Schäden an Personen und Eigentum möglich seien.

Warnung für Urlauber

Die Hinweise richten sich auch an Touristen, die trotz Sturmprognosen am Strand unterwegs sind. Exponierte Lagen gelten als besonders gefährdet.

Hagel in der Nacht

In der Nacht zu Mittwoch zog ein Hagelschauer über die Inseln und hinterließ eine dünne weiße Schicht auf den Straßen. Augenzeugen berichten von Hagelkörnern in Walnussgröße. Mancherorts kam es zu Stromausfällen.