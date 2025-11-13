Hai-Alarm vor Mallorca: 5 Meter großes Tier vor Küste gesichtet

Vor Mallorca wurde eine besondere Hai-Art entdeckt. Forscher entdeckten erstmals ein Exemplar eines Stumpfnasen-Sechskiemerhais.

Forscher haben in ihrer Studie "Haie und Rochen im Nationalpark Cabrera: Untersuchung ihrer Vielfalt, Häufigkeit, Saisonalität und Bewegungsmuster mittels nicht-invasiver Techniken" einige spektakuläre Entdeckungen gemacht. Die Arbeit ist unter der Leitung der Stiftung "Save the Med" entstanden und wurde am Dienstag vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt der Balearen vorgestellt. Die Untersuchungen sind die bisher umfassendsten Untersuchungen dieser Arten im Archipel.

Seit dem 1. Februar 2019 ist der Nationalpark Cabrera der größte Nationalpark Spaniens. Auf 90.000 Hektar werden Meer und Land geschützt und die Artenvielfalt rund um die Insel gefördert. Cabrera befindet sich nur 16 Kilometer von Colònia de Sant Jordi im Süden Mallorcas entfernt.

Zahlreiche Arte beobachtet

Nicht nur der beeindruckende Stumpfnasen-Sechskiemerhai, auch Grauhai genannt, ist in diesen Gewässern unterwegs. Zahlreiche andere Arten nennen den Nationalpark ihre Heimat, wie der Katzenhai. Von dieser Art wurden während der Studie 25 Exemplare gesichtet.

Ein Makohai © Getty Images (Symbolbild)

Erstmals wurde auch ein Foto von einem Weißrochen gemacht. Sie sind im Mittelmeer vom Aussterben bedroht. Andere Arten wurden seltener beobachtet. Der Große pelagische Hai wurde im Verlauf eines Jahres 17 Mal gesichtet. Der Makohai wurde nur vereinzelt beobachtet.