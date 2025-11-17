Preis-Aufschlag in beliebtem Urlaubsland - aber NUR für Touristen!

Mallorca verschärft erneut seine Regeln für Urlauber: In Palma müssen ausnahmslos ALLE Urlauber, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, tiefer in die Tasche greifen.

In Palma de Mallorca steht eine spürbare Tarifanpassung im öffentlichen Verkehr bevor. Der Stadtrat hat einem Vorschlag des Verkehrsunternehmens EMT zugestimmt, den Preis für eine einfache Busfahrt von bisher zwei auf künftig drei Euro zu erhöhen. Die Maßnahme betrifft ausschließlich Menschen ohne ersten Wohnsitz auf der Baleareninsel und zielt damit vor allem auf Touristen sowie Besitzer von Ferienimmobilien ab.

Vorschlag so gut wie fix

Für Einheimische bleibt der Nahverkehr weiterhin kostenlos. Noch offen ist, ob auch die Tarife für Fahrten zum Flughafen oder zum Hafen angepasst werden. Diese liegen derzeit bei fünf beziehungsweise drei Euro. Bevor die neuen Preise in Kraft treten, muss der Vorschlag noch im Plenum behandelt werden, eine Zustimmung gilt jedoch als wahrscheinlich.

Steigende Kosten

Die Stadtverwaltung begründet die Erhöhung mit steigenden Kosten im öffentlichen Nahverkehr. Gleichzeitig reiht sich die Entscheidung in eine breitere Politik ein, mit der seit 2022 mehrere spanische Regionen den Nahverkehr für Einheimische subventionieren – teils mit Gratis-Tickets, teils mit Monatskarten zum Nulltarif. Finanziert werden diese Vergünstigungen über Steuereinnahmen, die ausschließlich von Einheimischen getragen werden.

Einwohner geplagt von Besucherströmen

Die Maßnahme erfolgt in einer Phase zunehmender Diskussionen über Massentourismus. Immer wieder kommt es auf den Balearen und in anderen spanischen Regionen zu Protesten wegen steigender Besucherzahlen und hoher Belastung für die Bevölkerung. Die jüngste Verschärfung reiht sich zudem in eine weitere neue Vorgabe ein: Seit Dezember 2024 müssen Vermieter, Hotels, Mietwagenfirmen und Reisebüros eine Vielzahl personenbezogener Daten von Mallorca-Urlaubern erfassen.