  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Leichtverletzte bei Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und zwei PKW
Marienbrücke

14.12.25, 14:52
Heute Früh ereignete sich in Wien-Leopoldstadt ein Verkehrsunfall, bei dem eine von der Marienbrücke kommende Straßenbahn der Wiener Linien mit zwei aus der Oberen Donaustraße kommenden PKW kollidierte. 

Durch den Aufprall wurden alle beteiligten Fahrzeuge stak beschädigt, die Straßenbahn entgleiste. Die Lenker der PKW, ein 55-jähriger und ein 71-jähriger Mann, wurden jeweils leicht verletzt, sie konnten jedoch nach erfolgter Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in häusliche Pflege entlassen werden.

Im Zuge des Einsatzes mussten die Marienbrücke und Teile der Oberen Donaustraße durch die Polizei gesperrt werden, es kam zu vorübergehenden Verkehrsumleitungen und starken Verkehrsbehinderungen. Die genaue Unfallursache sowie der Unfallhergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Verkehrsunfallkommando der LandespolizeidirektionWien führte die Erhebungen vor Ort.

