Schuhpflege im Herbst: So bleiben Ihre Lieblingspaare trocken, sauber & lange schön

Der Herbst steht vor der Tür – und mit ihm Matsch, Regen und nasses Laub. Mit ein paar einfachen Tricks bleiben Ihre Schuhe sauber, trocken und formstabil. Wir zeigen, wie Sie sie jetzt fit machen, damit Sie lange Freude an Ihren Lieblingspaaren haben.

Der Herbst ist da und mit ihm Regen, Matsch und feuchtes Laub. Einfach die Schuhe aus dem Schrank ziehen und losl? Leider nein. Wer seine Lieblingsschuhe lange behalten will, sollte sie jetzt richtig vorbereiten. Wir verraten, worauf es ankommt.

© Getty Images

1. Zustand der Schuhe prüfen

Bevor es losgeht, einen kurzen Check: Haben die Schuhe Risse, unschöne Biegungen oder Linien? Gerade Lederschuhe neigen nach Monaten im Schrank dazu, ihre Form zu verlieren. Tipp: Schuhspanner reinstecken – nicht nur beim Einlagern, sondern jedes Mal, wenn Sie die Schuhe ausziehen. So behalten sie die Form und machen einen gepflegten Eindruck.

2. Herbstputz für Ihre Schuhe

Nun geht es ans Saubermachen – je nach Material unterschiedlich:

Glattleder: Zuerst Schmutz und Schlamm mit einer festen Bürste entfernen, dann vorsichtig mit einem feuchten Baumwolltuch abwischen. Das Leder nicht direkt unter Wasser halten! Danach etwas Lederpflege auftragen.

Zuerst Schmutz und Schlamm mit einer festen Bürste entfernen, dann vorsichtig mit einem feuchten Baumwolltuch abwischen. Das Leder nicht direkt unter Wasser halten! Danach etwas Lederpflege auftragen. Wildleder: Feuchtigkeit ist hier tabu. Nur trocken bürsten oder spezielle Wildlederbürsten nutzen. Hartnäckigen Schmutz entfernen Sie mit Schaum oder Spray, das gleichzeitig das Material weich und flexibel hält. Auch helle Wildlederschuhe bleiben so farbfrisch.

3. Imprägnierung – der Herbstschutz

Jetzt kommt der wichtigste Schritt: Imprägnieren. Es schützt die Schuhe vor Regen, Matsch und Schnee. Achten Sie darauf, das passende Imprägnierspray oder Wachs für das Material und die Farbe zu wählen. Gut imprägnierte Schuhe bleiben trocken, sauber und Ihnen lange erhalten.

4. Extra-Tipps für nasse Tage

Zeitungspapier oder Schuhspanner in feuchte Schuhe stecken – so saugt es die Nässe auf und hält die Form.

Sohlen prüfen: Glattsohlen sind rutschig, Profilsohlen oder Anti-Rutsch-Aufkleber helfen, sicher durch Herbstlaub zu kommen.

Regenschuhe richtig lagern: Nach jedem Regen ausspülen, trocknen und aufrecht lagern, damit keine Gerüche entstehen.

Wer seine Schuhe jetzt zu Beginn des Herbstes vorbereitet, spart später jede Menge Arbeit.