Ballonfahren in der Oststeiermark - Schweben statt fliegen

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Landschaft zu entdecken – aber keine ist so magisch wie eine Ballonfahrt.

Der Wind gibt die Richtung vor - die Dörfer wirken wie aus einer Spielzeugwelt. © Stelzmüller ×

Das oststeirische Hügelland bietet viele Möglichkeiten für Aktiv-Urlauber – vom Heißluftballonfahren bis zum Orgelwandern.

Die Oststeiermark hat aber weit mehr zu bieten als Wandern, Radfahren und Wasserspaß! Wer das Land einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchte, sollte eine Fahrt im Heißluftballon wagen – ein wahrlich unvergessliches Abenteuer in 2.000 Metern Höhe über dem malerischen Hügelland. Heißluftballonfahrten zählen zu den letzten großen Abenteuern unserer Zeit und haben eine lange Geschichte: Bereits 1783 hoben die ersten Ballons in Frankreich ab. Heute sind sie ein Symbol für Abenteuerlust und Romantik.

Pilot Adi Thaller reguliert mit Hilfe des Brenners die Fahrthöhe. © Stelzmüller ×

Traumhafte Aussichten



Inmitten bunter Obstgärten und sanfter Hügel liegt das Ballonhotel der Familie Thaller, die sich neben einem vielfältigen Urlaubsangebot für Familien auf das Ballonfahren (von März bis November) spezialisiert hat. Mit Pilot Adi Thaller geht’s zu Sonnenaufgang zum Startplatz hinter dem Hotel, wo der Ballon gemeinsam mit den Passagieren (2 bis 12 Personen) aufgerüstet wird, bevor man in den Korb steigt und zu einer 90-minütigen Ballonfahrt abhebt – der Wind gibt die Richtung vor.

Die Passagiere helfen mit bei der Aufrüstung des Ballons. © Stelzmüller ×

Lautlos gleitet der Heißluftballon in den Himmel, während man langsam über Wiesen, Felder, Flüsse und Orte schwebt. Die Welt wirkt aus der Vogelperspektive friedlich und grenzenlos – ein Gefühl von Freiheit, das man kaum in Worte fassen kann. Den krönenden Abschluss bildet die Ballonfahrertaufe, bei der die Passagiere mit Taufurkunde in den Adelsstand erhoben werden – ihre Insider-Redakteurin darf sich jetzt „Gräfin Irene, sanft entschwebende Edle der Lüfte – Hoch über dem Hartberger Land“ nennen.

Ritual: ReiseLust-Redakteurin bei der Ballonfahrer-Taufe. © Stelzmüller ×

So eine Ballonfahrt ist mehr als nur ein Ausflug – sie ist ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt. Also: Bereit für ein Abenteuer über den Wolken? Wer eine Ballonfahrt plant, sollte mindestens ein oder zwei Übernachtungen einplanen, denn eine Ballonfahrt ist sehr wetterabhängig.

Solarbeheizter Pool mit Inneneinstieg ab März. © Ballonhotel Thaller ×

Ideal für Familien mit Kindern: Ballonhotel Thaller, ein Mitglied der family austria Hotels & Appartements. © Ballonhotel Thaller ×

Das familiengeführte Ballonhotel Thaller, Mitglied der family austria Hotels & Appartements, mit seinen gemütlich eingerichteten Romantik-Zimmern und Familien-Suiten mit eigenem Kinderzimmer und Stockbetten, empfiehlt sich als richtige Adresse. Kulinarisch wird man im Rahmen der Halbpension mit Spezialitäten der regionalen Küche wie Kürbissuppe, Schafskäseterrine, Steirischem Backhendl, Schweinsbraten mit Rahmpolenta und Topfenpalatschinken verwöhnt. Für die Kids gibt’s ein eigenes Kindermenü, und sie dürfen sich den ganzen Tag gratis an der Saftbar bedienen.

Apfelblüten-Spa mit Sauna, Infrarotkabine und Dampfad. © Ballonhotel Thaller ×

Massage und Beautytreatments mit Apfel und Stutenmilch

Entspannung finden die Gäste im Apfelblüten-Spa mit einem solarbeheizten Freibecken mit Inneneinstieg. Kleine Gäste können im Babybecken plantschen. In der großzügig bemessenen Saunalandschaft findet sich eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna, ein Dampfbad und eine Infrarotkabine sowie ausreichend Ruheraum. Das Spa-Angebot ist inspiriert von der Natur – mit Apfelessig-Massage und Stutenmilch-Kosmetik.

Spannende Ausflüge und gemütliche Wanderungen



Millionen von Apfel- und Hirschbirnenblüten prägen im Frühling das Landschaftsbild der Oststeiermark, das man nicht nur beim Ballonfahren, sondern auch beim Orgelwandern erleben kann. Bei einer Wanderung durch den Naturpark Pöllauertal und im ApfelLand-Stubenbergsee wird sakrale Kultur nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar. Mit dem Smartphone und der kostenlosen App „Hearonymus“ können Sie individuelle Führungen mit Glocken- und Orgelklang erleben, und der Kirchenguide verrät kompakt und knackig Historisches.