Epstein Frau im Bikini
© Department of Justice 

Verstörendes Foto:

Frau im Bikini krabbelt unter Epsteins Tisch

10.02.26, 06:51
Teilen

Erneut ist in den Akten rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ein verstörendes Foto aufgetaucht.  

Zu sehen ist Epstein an einem Tisch, gemeinsam mit zwei weiteren Männern. Die drei scheinen entspannt zu sitzen, offenbar mit Laptops beschäftigt. Unter dem Tisch kriecht eine Frau im Bikini auf Händen und Knien durch den Raum. Die Männer schenken ihr keinerlei erkennbare Beachtung.

Zusätzlich irritierend wirkt ein im Hintergrund erkennbares Wandbild, das offenbar ein nacktes Baby zeigt. Dieses Motiv wurde vor der Veröffentlichung teilweise unkenntlich gemacht. Auch hier bleibt offen, in welchem Zusammenhang es zur Szene steht.

Verstörende Szene

Die Szene wirkt zutiefst irritierend, weil ihre Einzelteile nicht zusammenpassen: ein offenbar informelles Geschäftsmeeting, die Frau, die sich unter dem Tisch bewegt, und das abstoßende Baby-Gemälde an der Wand. Die Aufnahme aus dem Leben des verurteilten Sexualstraftäters hinterlässt ein beklemmendes Gefühl – und liefert, wie so viele Dokumente aus den Akten, keine Antworten.

Jeffrey Epstein pflegte ein weitreichendes Netzwerk einflussreicher Kontakte aus Wirtschaft und Politik. Mithilfe seines Vermögens und seiner Beziehungen soll er systematisch junge Mädchen angeworben und sexuell missbraucht haben. Die Taten ereigneten sich unter anderem auf seiner berüchtigten Karibikinsel. Am 10. August 2019 verübte er in U-Haft Suizid.

