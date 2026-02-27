Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Bill CLinton
© APA/AFP/ANGELA WEISS

"Nichts gesehen"

Bill Clinton über Epstein-Affäre: "Habe nichts Falsches getan"

27.02.26, 18:24
Teilen

Ex-US-Präsident Bill Clinton hat zu Beginn seiner Befragung vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses jede Kenntnis von Straftaten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zurückgewiesen. 

In einer in sozialen Medien verbreiteten Erklärung schrieb Clinton, er habe "nichts gesehen und nichts Falsches getan". Seine Bekanntschaft mit Epstein, der 2019 gestorben war, sei nur kurz gewesen und habe geendet, Jahre bevor dessen Verbrechen ans Licht gekommen seien.

Clinton betonte, er habe während seiner begrenzten Kontakte "keinerlei Anzeichen" für das tatsächliche Geschehen wahrgenommen. Er wolle unter Eid nichts sagen, dessen er sich nicht sicher sei. "Sie werden mich oft sagen hören, dass ich mich nicht erinnere", schrieb er. Spekulationen oder Mutmaßungen wolle er nicht äußern - er werde "nicht 24 Jahre später Detektiv spielen".

Bill Clinton
© U.S. Justice Department

Epstein-Affäre

Ex-US-Präsident Bill Clinton mit Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell. 

© House Oversight Democrats

Bill Clinton
© U.S. Justice Department

Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen