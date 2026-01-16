Staycity eröffnet modernes Apartment-Hotel in der Wiedner Hauptstraße

Ein neuer Hoteltyp hält Einzug in Wieden. Staycity und JP Hospitality setzen auf nachhaltige Architektur und flexible Nutzung. Das Aparthotel richtet sich an Kurzzeitgäste, Businessreisende und Langzeitmieter gleichermaßen.

In der Wiedner Hauptstraße 52 nimmt ein neues Hotelprojekt Gestalt an. JP Hospitality errichtet dort ein modernes Aparthotel unter der Marke Staycity. Auf über 5.600 Quadratmetern entstehen voll ausgestattete Serviced Apartments, die sich an Gäste mit unterschiedlicher Aufenthaltsdauer richten.

© JP Immobilien

Komfort für eine neue Art des Reisens

Die Apartments bieten zwischen 18,5 und 32 Quadratmetern Platz und lassen sich sowohl für wenige Nächte als auch für mehrere Monate mieten. Ein Fitnessstudio, Co-Working-Zonen und ein rund um die Uhr geöffnetes Grab-and-Go-Angebot gehören zur Ausstattung. Eine hauseigene Tiefgarage ergänzt das Angebot. Auch die öffentliche Anbindung überzeugt. Die U-Bahn-Station Taubstummengasse ist in wenigen Minuten erreichbar, Bus- und Straßenbahnlinien halten direkt vor dem Gebäude.

© JP Immobilien

Starke Lage und durchdachtes Konzept

"Das Staycity Aparthotel ist aufgrund der hervorragenden Lage, der Größe, der Konzeption sowie der Betreiberqualität eine Hospitality Blue-Chip-Immobilie", betont Daniel Jelitzka, Eigentümer und geschäftsführender Gesellschafter von JP Immobilien. Für ihn passt hier alles zusammen. "Wir freuen uns sehr, unsere erste Partnerschaft mit JP Hospitality bekanntzugeben. Von Anfang an war das Projekt durch eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit geprägt – und ist erst der Auftakt zu weiteren gemeinsamen Vorhaben", ergänzt Andrew Fowler, CDO der Staycity Group. Das Aparthotel wird das zweite in Wien sein und das "Wilde Aparthotel" am Fleischmarkt ergänzen.

© JP Immobilien

JP Immobilien hatte die Liegenschaft Ende 2019 übernommen. Seither arbeitet das Unternehmen eng mit dem künftigen Betreiber zusammen, um die funktionalen und städtebaulichen Anforderungen optimal zu erfüllen. Das neue Staycity Aparthotel soll nicht nur Gäste aus aller Welt empfangen. Es soll auch zeigen, wie Wohnen auf Zeit in einer lebendigen Stadt künftig aussehen kann.