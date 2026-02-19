Alles zu oe24VIP
Daniel Victoria Schweden
© Getty Images

Schau an!

Prinz Daniel von Schweden: Millionen-Gewinne durch heimliche Geschäfte enthüllt

19.02.26, 08:48
Prinz Daniel von Schweden glänzt nicht nur bei royalen Terminen an der Seite von Victoria. Ein neuer Bericht zeigt nun, wie erfolgreich der 52-Jährige als Geschäftsmann Millionen scheffelt. 

Obwohl er als Ehemann der Thronfolgerin meist im Dienst der Krone unterwegs ist, verfolgt Prinz Daniel weiterhin lukrative private Geschäfte.

Schwedische Royals
© Getty Images

Mehr zum Thema

Während er gemeinsam mit Prinzessin Victoria zahlreiche Reisen und Termine absolviert, wächst sein privates Vermögen im Hintergrund stetig an. In den vergangenen Jahren soll der Royal damit bereits etliche Millionen schwedische Kronen verdient haben.

Daniel Victoria Schweden
© Getty Images

Das Imperium im Schloss

Der Schlüssel zu seinem finanziellen Erfolg ist die Holdinggesellschaft Fornwij AB. Prinz Daniel ist Alleineigentümer der Firma, die ihren Sitz direkt im Stockholmer Schloss hat. Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahr 2010. Es fungiert als Muttergesellschaft für verschiedene Beteiligungen, unter anderem am Gesundheitsunternehmen Lapada AB. Dieses hält wiederum 30 Prozent an der Fitnesskette Master Training, die der Prinz einst selbst ins Leben gerufen hat. Interessantes Detail: Den Vorsitz führt Jan Lindman, der Finanzchef des schwedischen Hofes, während Daniel selbst nicht im Aufsichtsrat sitzt.

Millionen aus der Kasse

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Laut Berichten hat  Prinz Daniel  mit der Verwaltung von Immobilien und beweglichem Vermögen äußerst gute Ergebnisse erzielt. Dokumente aus dem schwedischen Handelsregister belegen nun erneut Auszahlungen an den Royal. Bereits im Jahr 2024 wurde bekannt, dass er seit 2015 Einlagen in der Höhe von insgesamt 32,1 Millionen Kronen entnommen hat. Das entspricht umgerechnet etwa 3 Millionen Euro, die zusätzlich zu seinen royalen Bezügen auf sein Konto flossen.

Erfolg abseits der Krone

Der 52-Jährige beweist damit ein glückliches Händchen für Business-Entscheidungen. Auch wenn sein Alltag primär von Protokoll und Repräsentation geprägt ist, bleibt er seinen Wurzeln als Unternehmer treu. Die Fornwij AB sorgt dafür, dass das private Polster des Prinzen auch in Zukunft weiter wächst, während er seine Rolle im schwedischen Königshaus erfüllt.

