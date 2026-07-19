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US-Präsident bei WM

Trump hinter Panzerglas, gnadenlos ausgepfiffen

© APA/AFP/MANDEL NGAN
Bei der Eröffnung fehlte US-Präsident Trump noch, beim Finale ließ er sich seinen großen Auftritt nicht entgehen.
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Rund um das Metlife-Stadium in New Jersey herrschte höchste Sicherheitsstufe, der Secret Service machte den Football-Tempel zur Hochsicherheitszone.

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US-Präsident Donald Trump saß an der Seite seines Freundes, FIFA-Boss Gianni Infantino im VIP-Bereich - hinter dickem Panzerglas.

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© AFP

Großer Beliebtheit erfreute sich Trump bei den Fans aus Spanien und Argentinien nicht. Als der mächtigste Mann der Welt auf der Video-Wall eingeblendet wurde, gab es ein gellendes Pfeifkonzert.

Trump nahm es mit einem Schmunzeln hin.

© FIFA via Getty Images

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