Trump hinter Panzerglas, gnadenlos ausgepfiffen

Bei der Eröffnung fehlte US-Präsident Trump noch, beim Finale ließ er sich seinen großen Auftritt nicht entgehen.

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Rund um das Metlife-Stadium in New Jersey herrschte höchste Sicherheitsstufe, der Secret Service machte den Football-Tempel zur Hochsicherheitszone.

US-Präsident Donald Trump saß an der Seite seines Freundes, FIFA-Boss Gianni Infantino im VIP-Bereich - hinter dickem Panzerglas.

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© AFP

Großer Beliebtheit erfreute sich Trump bei den Fans aus Spanien und Argentinien nicht. Als der mächtigste Mann der Welt auf der Video-Wall eingeblendet wurde, gab es ein gellendes Pfeifkonzert.

Trump nahm es mit einem Schmunzeln hin.