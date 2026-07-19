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In Mailand

Verletzte nach Hagel bei Bad Bunny-Konzert

Menschenmenge sucht Schutz vor Regen unter einer Plane auf einem nassen Festivalgelände.
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Wegen eines heftigen Hagelschauers ist ein Konzert des puerto-ricanischen Sängers Bad Bunny in Mailand abgebrochen worden.
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Rund 80.000 Menschen mussten am Samstagabend das Ippodromo SNAI San Siro in der norditalienischen Großstadt verlassen, wie die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und Adnkronos berichteten.

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Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Zuschauer von großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt. Sie seien vom Rettungsdienst versorgt worden.

Bad Bunny (32) ist für seinen Musik-Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt. Ob das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt.

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