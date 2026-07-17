Kardashians trauern! Oma "MJ" Campell ist verstorben

Große Trauer im weltberühmten Kardashian-Jenner-Clan: Mary Jo "MJ" Campbell, die geliebte Mutter von Kris Jenner, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Die Familie nahm emotional Abschied.

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Die traurige Nachricht erschüttert derzeit die weltweite Fan-Gemeinde der berühmten Reality-TV-Familie. Mary Jo "MJ" Campbell erreichte durch ihre regelmäßigen und beliebten Auftritte in den Erfolgsshows "Keeping Up With the Kardashians" und "The Kardashians" auf Hulu echten Kultstatus. Sie verstarb nun im Alter von 91 Jahren – nur wenige Tage vor ihrem eigentlichen 92. Geburtstag.

Donnerstag verfasste die 70-jährige Momagerin Kris Jenner einen hochemotionalen Tribut auf der Social-Media-Plattform Instagram, um sich von ihrer "schönen Mama" zu verabschieden. Zu einem rührenden Retro-Foto ihrer Mutter schrieb sie: "Heute haben wir uns von meiner wunderschönen Mommy MJ verabschiedet. Es gibt keine Worte, die jemals ausdrücken könnten, was sie mir bedeutet hat oder den Schmerz, sich verabschieden zu müssen."

Das Herz der Familie

Kris Jenner beschrieb ihre Mutter in dem Beitrag als das absolute Fundament sowie als den Mittelpunkt der gesamten Familie. "Meine Mutter war das Herz unserer Familie. Sie hat mir alles beigebracht, was wirklich zählt – die Familie leidenschaftlich zu lieben, gütig zu sein, für die Menschen da zu sein, die man liebt, und niemals einen gemeinsamen Moment als selbstverständlich anzusehen", so die rührenden Worte der Tochter.

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Auch Enkelin Kim Kardashian meldete sich kurz darauf mit einem emotionalen Posting bei ihren Fans zu Wort. Die 45-Jährige beschrieb ihre Großmutter als ihre "beste Freundin, meine Tratsch-Partnerin und meinen ewigen Zwilling". Kim Kardashian erinnerte in ihrem Text zudem ausdrücklich daran, dass "Grandma MJ" im Leben nicht nur eine liebevolle Großmutter, sondern auch eine extrem willensstarke Geschäftsfrau war: "Sie hat uns gezeigt, was es bedeutet, eine hart arbeitende Business-Frau zu sein." So gab MJ ihrer Enkelin Kim einst sogar ihren allerersten Job in ihrer eigenen Kinderkleidungs-Boutique "Shannon & Company" im kalifornischen San Diego.

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Erneuter schwerer Schicksalsschlag

Für Kris Jenner bedeutet der Verlust ihrer Mutter einen weiteren schweren Schlag im privaten Kreis. Erst im März 2024 musste die Reality-Ikone den plötzlichen Tod ihrer jüngeren Schwester Karen Houghton verkraften, die damals im Alter von 65 Jahren an den Folgen eines plötzlichen Herzstillstands starb. Nun, nur etwas mehr als zwei Jahre nach diesem Verlust, muss sich Kris Jenner auch von ihrer geliebten Mutter für immer verabschieden.

Mary Jo Campbell wurde am 26. Juli 1934 in Arkansas geboren. In ihrer allerersten Ehe war sie mit Robert Houghton, dem Vater von Kris Jenner, verheiratet. Später fand sie in Harry Shannon ihre ganz große Liebe. Mit ihm war sie insgesamt 40 Jahre lang verheiratet, bis dieser im Jahr 2003 tragisch bei einem Autounfall ums Leben kam.

Unvergessene TV-Momente

Obwohl sie das große Rampenlicht selbst eigentlich nicht aktiv suchte, wurde "MJ" durch ihre nahbare, humorvolle und stets elegante Art in den Reality-Shows ihrer Familie schnell zum absoluten Publikumsliebling. Unvergessen bleibt für Fans auch ihr Auftritt im Jahr 2022, als sie als eine von nur zwei Zeuginnen bei der standesamtlichen Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker in Santa Monica persönlich dabei war. Die genaue Todesursache von Mary Jo Campbell ist bislang noch nicht bekannt. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um die Wahrung ihrer Privatsphäre.