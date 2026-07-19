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Schwere Vorwürfe

Tate-Brüder in Miami festgenommen

Zwei Männer in lila Sakkos stehen nebeneinander, einer schaut ernst, der andere nutzt ein Smartphone.
© APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU
Der als frauenverachtender Influencer bekannte Andrew Tate (39) und sein Bruder Tristan (38) sind in den USA festgenommen worden.
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Die Festnahme erfolgte am Samstag in Miami im Zusammenhang mit Ermittlungen der britischen Polizei wegen einer Reihe mutmaßlicher Sexualdelikte, teilte die Polizei von Bedfordshire in der Nacht mit. Die Brüder sollen kommende Woche vor einem Bundesgericht in Miami erscheinen, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf Strafverfolgungskreise.

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© APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU

Die beiden Männer wurden laut britischen Polizeiangaben im Rahmen eines laufenden Strafverfahrens in Gewahrsam genommen. Dabei geht es um die Vorwürfe von drei Opfern.

Vorwürfe von vier weiteren Opfern

Die britische Staatsanwaltschaft teilte mit, sie werde weitere Anklagen gegen die Brüder erheben, die sich auf Vorwürfe von vier weiteren Opfern beziehen. Dabei gehe es unter anderem um "Vergewaltigung, das Organisieren oder Erleichtern von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten", erklärte Malcolm McHaffie, Leiter der Abteilung für besondere Straftaten.

Die mutmaßlichen Taten sollen sich den Angaben zufolge im Zeitraum von Juli 2010 bis August 2017 ereignet haben. Die Staatsanwaltschaft hat eigenen Angaben zufolge eine Auslieferung der beiden Männer beantragt.

Weiteres Verfahren in Rumänien

Ein Anwalt der Brüder erklärte laut CNN, die beiden seien unschuldig und kritisierte die beantragte Auslieferung. Es gebe eine Vereinbarung zwischen der britischen und der rumänischen Regierung, wonach Großbritannien keine Auslieferung beantragen würde, solange noch ein Verfahren in Rumänien anhängig sei, sagte Joseph McBride demnach.

Auch in Rumänien werden Andrew und Tristan Tate strafrechtlich verfolgt, und auch hier bestreiten sie die Vorwürfe. Sie sollten nach Abschluss des dortigen Verfahrens nach Großbritannien ausgeliefert werden.

"Kein Platz für männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen"

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei.

Die stellvertretende Polizeichefin von Bedfordshire, Karena Thomas, sagte: "Es gibt keinen Platz für männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen." Die Polizei werde sich weiterhin unermüdlich dafür einsetzen, die Opfer zu unterstützen, und allen gemeldeten Vorfällen nachgehen.

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