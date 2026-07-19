Hymnen-Panne: Kampfjets kamen zu spät

Es gilt in Amerika als eines der großen Highlights: Nach der Hymne brausen die Kampfjets der Airforce über das Stadion - doch diesmal ging das aber ein wenig schief.

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US-Sängerin Jennifer Hudson trällerte die US-Hymne, doch der Blick in den Himmel war ein wenig verwirrt.

Die Kampfjets kamen diesmal ein wenig zu spät. Auch Superstar Robbie Williams kannte sich nicht ganz aus, der Flyover war eigentlich der Punkt, an dem seine Performance starten sollte.

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Nach wenigen Sekunden war die Airforce aber da und die Show konnte wie geplant weitergehen.