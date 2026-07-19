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Flyover vermasselt

Hymnen-Panne: Kampfjets kamen zu spät

© NurPhoto via Getty Images
Es gilt in Amerika als eines der großen Highlights: Nach der Hymne brausen die Kampfjets der Airforce über das Stadion - doch diesmal ging das aber ein wenig schief.
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US-Sängerin Jennifer Hudson trällerte die US-Hymne, doch der Blick in den Himmel war ein wenig verwirrt.

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Die Kampfjets kamen diesmal ein wenig zu spät. Auch Superstar Robbie Williams kannte sich nicht ganz aus, der Flyover war eigentlich der Punkt, an dem seine Performance starten sollte.

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Nach wenigen Sekunden war die Airforce aber da und die Show konnte wie geplant weitergehen.

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