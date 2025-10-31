Paukenschlag: ÖFB-Star wechselt in die deutsche Bundesliga

Union Berlin engagiert ÖFB-Verteidigerin

Die zuletzt wegen einer Schulterblessur für Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen ausgefallene Marina Georgieva wechselt zum deutschen Bundesligisten Union Berlin.

© Paris Saint Germain

28-jährige Innenverteidigerin

Der Hauptstadt-Club vermeldete am Freitag das Engagement der 28-jährigen Innenverteidigerin.

Bei ACF Fiorentina unter Vertrag

Georgieva war seit Sommer vereinslos, davor war sie bei ACF Fiorentina unter Vertrag gestanden. Beim Männer-Bundesligisten Union Berlin spielen mit Christopher Trimmel und Leopold Querfeld zwei Landsleute Georgievas.