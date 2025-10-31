Alles zu oe24VIP
Georgieva
© GEPA

Verteidigerin

Paukenschlag: ÖFB-Star wechselt in die deutsche Bundesliga

31.10.25, 19:24
Union Berlin engagiert ÖFB-Verteidigerin

Die zuletzt wegen einer Schulterblessur für Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen ausgefallene Marina Georgieva wechselt zum deutschen Bundesligisten Union Berlin.

Paukenschlag: ÖFB-Star wechselt in die deutsche Bundesliga
© Paris Saint Germain

 28-jährige Innenverteidigerin 

Der Hauptstadt-Club vermeldete am Freitag das Engagement der 28-jährigen Innenverteidigerin.

Bei ACF Fiorentina unter Vertrag 

Georgieva war seit Sommer vereinslos, davor war sie bei ACF Fiorentina unter Vertrag gestanden. Beim Männer-Bundesligisten Union Berlin spielen mit Christopher Trimmel und Leopold Querfeld zwei Landsleute Georgievas.

