Neues Tropeninstitut in Mödling eröffnet

In Mödling gibt es jetzt das erste Tropeninstitut Niederösterreichs, wo Reisende Impf- und Infektionsberatung aus einer Hand erhalten.

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In Mödling eröffnet das erste Tropeninstitut Niederösterreichs – für Impfberatung vor und Hilfe nach Reisen. Leiter ist der Infektiologe Erich Pawelka, der seine Ordination umfangreich ausgebaut hat.

Das Institut will Leistungen wie in Wien anbieten und Infektionskrankheiten durch Beratung und Impfungen verhindern. Vor Reisen klärt das Team, welche Impfungen nötig sind oder was bei Krankheitsausbrüchen im Urlaubsland zu tun ist. Und eben auch nach Rückkehr werden Infektionen abgeklärt.

Zum Angebot gehören die Behandlung seltener multiresistenter Keime und chronischer Infektionen. Die Leistungen werden nicht von der Kasse übernommen. Für viele Reisende bedeutet das neue Institut in Mödling vor allem eines: mehr Sicherheit bei Fernreisen.