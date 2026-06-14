Erstes in NÖ
Neues Tropeninstitut in Mödling eröffnet
In Mödling eröffnet das erste Tropeninstitut Niederösterreichs – für Impfberatung vor und Hilfe nach Reisen. Leiter ist der Infektiologe Erich Pawelka, der seine Ordination umfangreich ausgebaut hat.
Das Institut will Leistungen wie in Wien anbieten und Infektionskrankheiten durch Beratung und Impfungen verhindern. Vor Reisen klärt das Team, welche Impfungen nötig sind oder was bei Krankheitsausbrüchen im Urlaubsland zu tun ist. Und eben auch nach Rückkehr werden Infektionen abgeklärt.
Zum Angebot gehören die Behandlung seltener multiresistenter Keime und chronischer Infektionen. Die Leistungen werden nicht von der Kasse übernommen. Für viele Reisende bedeutet das neue Institut in Mödling vor allem eines: mehr Sicherheit bei Fernreisen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden