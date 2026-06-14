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Bis Herbst

Sommer-Baustellen in Klosterneuburg als Nervenprobe

Franz-Josefs-Bahn: Modernisierung zwischen Gmünd und Wien.
© ÖBB/Christian Zenger
Verkehrs-Alarm nördlich von Wien: Die Franz-Josefs-Bahn und die B14 werden von Juli bis September zu umfangreichen Baustellen.
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Auf der Franz-Josefs-Bahn und rund um Klosterneuburg kommt es ab Juli zu umfangreichen Bauarbeiten mit starken Einschränkungen für Pendler und Autofahrer.

Zwischen 4. Juli und 7. September wird die Bahnstrecke nur eingleisig geführt, dazu kommen nächtliche Sperren. Parallel wird auch die B14 rund um den Johanna-Tunnel komplett saniert – inklusive großräumiger Umleitung und teils chaotischer Verkehrsführung.

Hauptarbeiten im Juli und August

Zwar halten wichtige REX-Züge weiterhin in der Region, doch die S40 fährt nur eingeschränkt und die R40 fällt komplett aus. Für viele Verbindungen werden Busse als Ersatz eingesetzt, um die größten Lücken im Pendlerverkehr abzufedern.

Die Hauptarbeiten laufen im Juli und August, Restarbeiten ziehen sich bis in den Herbst. Auch wenn parallel einzelne Abschnitte bereits modernisiert wurden, bleibt die Situation für viele Fahrgäste angespannt. Somit wird der Sommer für Tausende Pendler in und um Klosterneuburg zur ultimativen Geduldsprobe auf Schiene und Straße.

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