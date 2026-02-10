Nachtschwärmer wollten U-Bahn sabotieren

Mitten in der Nacht lösten bislang Unbekannte einen Großeinsatz aus: Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Wien. Die U-Bahn-Saboteure schlugen in der Nacht auf Dienstag im 5. Wiener Gemeindebezirk in der Nähe der neuen Markthalle beim Naschpark zu: Die bislang unbekannten Täter warfen gegen 0.25 Uhr zwei Mülltonnen aus Plastik auf die U-Bahngleise zwischen den U4-Stationen Pilgramgasse und Kettenbrückengasse.

Polizei bittet um Hinweise

"Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine U-Bahn bereits im Stillstand. Die zwei Mülltonnen befanden sich unter der Zugsgarnitur und waren beschädigt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Die alarmierte Wiener Berufsfeuerwehr entfernte die Mülltonnen, die U-Bahn konnte anschließend weiterfahren.

Laut ersten Ermittlungserkenntnissen dürften die Mülltonnen von einer Brücke auf die Gleise geworfen worden sein. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung und Sachbeschädigung sind im Gange. Die Polizei bittet um Hinweise - auch anonym.