Einbrecher rasten mit Auto in Juweliergeschäft

Die beiden maskierten Einbrecher verwendeten ein gestohlenes Auto als Rammbock und krachten in den Eingangsbereich des Geschäftes.

Kärnten. Die Einbrecher schlugen in der Nacht auf Dienstag in einem Juweliergeschäft in Wolfsberg zu: Gegen 3 Uhr fuhren die beiden Verdächtigen mit einem zuvor gestohlenen Auto in den Eingangsbereich des Geschäfts und durchbrachen dabei das Eingangsportal.

Anschließend gingen die zwei maskierten Täter zu den Vitrinen, schlugen sie ein und stahlen den darin befindlichen Schmuck. Nach kurzer Zeit flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein, jedoch vergeblich. Von den Verdächtigen fehlt bislang jede Spur. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Das Landeskriminalamt Kärnten nahm die Ermittlungen auf.