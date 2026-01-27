50 Millionen! FC Bayern pokert um Mega-Talent

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar frühzeitig mit möglichen Verstärkungen für den kommenden Transfer-Sommer. Dabei rückt ein junges Mittelfeld-Talent aus der Türkei in den Fokus: Christ Inao Oulai von Trabzonspor.

Wie der türkische Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, steht der 19-Jährige auf der Liste der Münchner. Oulai wird demnach auch von mehreren europäischen Topklubs beobachtet, darunter Manchester City, Chelsea, Manchester United und die PSV Eindhoven. Der zentrale Mittelfeldspieler sorgt damit international für Aufmerksamkeit.

Oulai hat sich in der laufenden Saison in der Süper Lig rasch etabliert und gehört inzwischen zum Stammpersonal von Trabzonspor. In elf Pflichtspielen erzielte er zwei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Der ivorische Nachwuchsspieler kommt damit regelmäßig zu Offensivaktionen aus dem Mittelfeld heraus.

Größter Gegner heißt Chelsea

Besonders weit soll Chelsea im Werben um Oulai bereits sein. Medienberichten zufolge liegt ein Angebot über rund 40 Millionen Euro vor. Auch Galatasaray versuchte, den Spieler innerhalb der Türkei zu halten, scheiterte jedoch mit einer Offerte in Höhe von 20 Millionen Euro. Trabzonspor lehnte beide Angebote ab.

Der Klub fordert laut Berichten mindestens 50 Millionen Euro für Oulai. Ausschlaggebend ist auch seine vertragliche Situation: Der Mittelfeldspieler steht noch bis 2030 bei Trabzonspor unter Vertrag, wodurch kein unmittelbarer Verkaufsdruck besteht.

Beim FC Bayern wird Oulai damit als eine von mehreren Optionen für das Mittelfeld gehandelt. Neben ihm sollen mit Nathan de Cat und Kenneth Eichhorn auch zwei kostengünstigere Alternativen auf dem Zettel der Münchner stehen.