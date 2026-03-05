Alles zu oe24VIP
Arbeloa
© Getty

Arbeloa-Ersatz

Trainer-Hammer: Italienischer Top-Coach soll Real Madrid übernehmen

05.03.26, 12:09
Teilen

Die Euphorie nach dem Trainerwechsel von Xabi Alonso auf dessen Freund Alvaro Arbeloa scheint abgeklungen, zwei Niederlagen am Stück bedeuten den schnellen Verlust der Tabellenführung. Nun taucht ein berühmter Name als möglicher Nachfolger auf.

Die Saison bei den Königlichen ist alles andere als verloren, immerhin sind sie weiterhin im Rennen um La Liga und die Champions League dabei. In der Liga sind es allerdings vier Punkte Rückstand auf den FC Barcelona, in der Königsklasse wartet mit Manchester City im fünften Jahr in Folge ein echter Brocken.

Verständlicherweise ist die Stimmungslage, gelinde gesagt, angespannt. Und in so einer Situation sind Trainer-Gerüchte meist nicht weit, dieses hat es in sich. Wie die "Corriere dello Sport" berichtet, hat Real Madrid das Auge auf einen echten Starcoach geworfen, der die Serie A nicht weniger als sechsmal gewonnen hat.

Alle guten Dinge sind Drei

Die Rede ist von Massimiliano Allegri, der aktuell das Zepter beim AC Milan hält. Seit Sommer 2025 ist er bei den Rossoneri im Amt und machte sie zum aktuell zweitbesten Team im Land, allerdings mit Zehn-Punkte-Respektabstand auf den Nachbar.

Massimilliano Allegri Juventus Turin
© APA

An dieser Wirkungsstätte feierte der heute 58-Jährige auch seinen ersten Ligaerfolg 2011, danach folgten fünf Scudetti am Stück mit Juventus. Sein Vertrag in der Mode-Stadt läuft aber nur bis 2028, in der spanischen Hauptstadt wittert man seine Chance. Es wäre der dritte Anlauf nach 2019 und 2021 - damals behielt Juve-Präsident Andrea Agnelli die Oberhand - zwischen den zweien.

Hier ist allerdings von einer Bestellung im Sommer die Rede, der jetzige Halb-Interim-Halb-Chefcoach Arbeloa hat seinen Sitz bis Sommer vorerst sicher.

