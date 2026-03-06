Rolling Stones: Mick Jagger in die Wüste geschickt!

Rockstar Mick Jagger hat seine Fans mit neuen Bildern überrascht. Der Rolling-Stones-Frontmann zeigte auf Instagram Eindrücke von einer Reise zu den Pyramiden von Gizeh.

Mick Jagger hat mehrere Fotos von seinem Trip zu den Pyramiden von Gizeh veröffentlicht. Der Rolling-Stones-Frontmann teilte die Eindrücke am Mittwoch auf Instagram und präsentierte sich dabei vor verschiedenen Sehenswürdigkeiten in Ägypten. Auf den Bildern posiert der 82-Jährige allein vor den berühmten Bauwerken. Von möglichen Reisebegleitern ist auf den Fotos nichts zu sehen. Jagger trägt auf den Aufnahmen cremefarbene Chinos, ein eng anliegendes weißes T-Shirt und Turnschuhe. Dazu kombiniert er eine Baseball-Cap und eine Sonnenbrille.

Neben den Pyramiden zeigen weitere Bilder Eindrücke aus der Umgebung. Der Musiker posiert unter anderem auf einem Markt sowie am "Mountain Of The Dead". Der Kalksteinhügel nahe der Oase Siwa beherbergt zahlreiche in den Fels gehauene Gräber, die bis ins Jahr 1525 vor Christus zurückreichen.

Schild sorgt für Aufmerksamkeit

Ein Foto zeigt Jagger auf einem Stuhl sitzend vor einem Schild mit der Aufschrift: "No pressure, no hassle" ("Kein Druck, kein Stress"). In den Kommentaren reagierten Fans und Bekannte begeistert auf den Beitrag. Auch Jaggers Sohn Lucas meldete sich unter dem Post zu Wort und schrieb: "Bruder hat ein Reel gepostet." Andere Nutzer kommentierten etwa: "Stell dir vor, du läufst durch die Wüste und triffst plötzlich auf Mick Jagger." Ein weiterer schrieb: "Du bist eines der Weltwunder."

Keine Tour 2026

Zeit für Reisen scheint der Musiker derzeit zu haben. Die Rolling Stones haben interne Planungen für eine UK- und Europa-Tour im Jahr 2026 verworfen. Ein Sprecher der Band erklärte dazu: "Die Band wollte Anfang dieses Jahres auf Tour gehen, aber es ließ sich nicht umsetzen. Es ist hart für die Fans, aber die Stones werden wieder auf die Bühne zurückkehren, wenn sie gut und bereit sind."

Fans der ewigen Legenden den 16. Juli rot im Kalender anstreichen, denn da gibt's es auf der Burg Clam den Stones-Hammer: Ein Solo-Konzert von Ronnie Wood!