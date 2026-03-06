Nach 25 Jahren: Las-Vegas-Aus für David Copperfield im MGM Grand

Nach 25 Jahren auf derselben Bühne zieht David Copperfield einen Schlussstrich. Der berühmte Magier beendet seine Show im MGM Grand in Las Vegas.

David Copperfield verabschiedet sich nach einem Vierteljahrhundert von seiner Show im MGM Grand in Las Vegas. Der US-Magier kündigte an, dass seine letzte Vorstellung dort am Donnerstag, 30. April stattfinden wird. Auf Instagram erklärte der 69-Jährige: "Seit nunmehr 25 Jahren habe ich das Glück, im MGM Grand in Las Vegas als Headliner aufzutreten."

Damit endet eine der bekanntesten Zaubershows der Stadt. In den kommenden acht Wochen stehen laut Copperfield noch einmal rund 120 Shows auf dem Programm.

David Copperfield © Getty

Großes Projekt geplant

Warum der Magier seine Show beendet, verriet er nicht. Er deutete jedoch an, dass ein neues Vorhaben bevorsteht. "Mein letzter Auftritt im MGM wird am 30. April sein, und ich freue mich darauf, bald danach bekanntzugeben, wie es weitergeht." Außerdem kündigte er an: "Es wartet das größte Projekt, das ich je in Angriff genommen habe, und auch das anspruchsvollste."

Copperfield bedankte sich bei seinem Team und seiner Crew, "die jeden Abend für Magie sorgen und über 7 Millionen Menschen aus fast allen Ländern der Welt in Staunen versetzen".

David Copperfield © Getty

Weltberühmt durch TV

Der Magier wurde vor allem durch seine Fernsehshows weltberühmt. In seinen TV-Specials ließ er unter anderem die Freiheitsstatue und einen Speisewagen des Orient-Express verschwinden. Auch ein Sprung von einem brennenden Floß in die Niagarafälle gehörte zu seinen spektakulären Illusionen.