6.700-Euro: Mr. Ferrari Heribert Kasper als Betrugsopfer – Anzeige!

Eine Französin fälschte vermeintlich die Unterschrift des Sportwagen-Fans und veranlasste eine Überweisung von 6.700 Euro.

Heribert Kasper, weithin bekannt als Veranstalter des Sportwagenfestivals in Velden, wurde jüngst zur Zielscheibe einer besonders perfiden Betrugsmasche. Nur der Aufmerksamkeit einer Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass ein erheblicher finanzieller Schaden abgewendet werden konnte.

Der dubiose Anruf der Kreditanstalt

Der Vorfall nahm seinen Lauf, als Kasper von der Raiffeisenbank Velden kontaktiert wurde. Eine Mitarbeiterin erkundigte sich nach einer gewissen „Olivia Granier“ aus Frankreich und stellte die Frage in den Raum, ob die Dame möglicherweise als Künstlerin für das bevorstehende Sportwagenfestival verpflichtet worden sei. Nach der prompten Verneinung des Veranstalters offenbarte sich die ganze Tragweite des kriminellen Vorgehens.

Gefälschte Signatur und öffentliche Daten

Offensichtlich hatten sich die Täter den Umstand zunutze gemacht, dass die Kontoverbindung des Festivals durch offizielle Anmeldeformulare und die Website öffentlich einsehbar ist. Mit diesen Informationen und einer täuschend echt imitierten Unterschrift versuchten die Unbekannten, eine Zahlung per Post-Zahlschein zu erwirken. Kasper zeigt sich über die Qualität der Fälschung und die Dreistigkeit entsetzt: „Eine Betrügerin hat meine Unterschrift gefälscht (ziemlich gut, siehe Foto Kappe). Alles echt arg und sehr dreist! Ob das einem Veranstalter schon einmal passiert ist?“

Der Zahlschein mit der gefälschten Unterschrift. © zVg

Heribert Kaspers Original-Unterschrift. © zVg

Die Konsequenzen: Polizei ermittelt

Der Fall liegt nun in den Händen der Exekutive. Kasper bestätigte, dass umgehend Anzeige erstattet wurde, um den Machenschaften der mutmaßlichen Betrügerin Einhalt zu gebieten. Für den erfahrenen Event-Manager bleibt die Ungewissheit, wie sicher sensible Daten in Zeiten der digitalen und postalischen Vernetzung heute noch sind – und die Erleichterung über das wachsame Auge seiner Hausbank in Velden.