Süßer Welpe aus Heizungsrohr gerettet

Zu einer herzerweichenden Tierrettung rückte Montagvormittag die Feuerwehr in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) aus. Ein zwei Tage alter Welpe war in ein Heizungsrohr gefallen. Die Einsatzkräfte konnten ihn nach etwa 1,5 Stunden befreien. Das Tier blieb Gott sei Dank unverletzt.

"Der Einsatz war einzigartig“, sagte Feuerwehrkommandant Engelbert Herney gegenüber noe.ORF.at. "Wir hatten schon einmal einen Vogel im Rauchfang, aber einen zwei Tage alten Welpen im Heizungsrohr noch nicht.“ Gegen 9.00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Das junge Tier war im Technikraum eines Einfamilienhauses in ein Heizungsrohr gefallen. "Der kleine Hund ist ausgebüxt und dann in das Rohr der Erdwärme gefallen“, so Herney.

Er hat seine Mama vermisst

Laut dem Kommandanten war es gar nicht so einfach, den Welpen zu befreien. "Wir mussten im Freibereich das Rohr freilegen und teilweise abbauen, um ihn zu befreien.“ Nach etwa 1,5 Stunden gelang es dem siebenköpfigen Feuerwehrteam schließlich. Das Tier blieb unverletzt, die Besitzer wollten sicherheitshalber trotzdem zum Tierarzt fahren, so Herney. "Ich glaube, er hat seine Mama sehr vermisst, weil er ständig gequengelt hat.“ Einen Namen hat der zwei Tage alte Welpe noch nicht. "Wir wollten ihn nach mir benennen“, scherzte der Kommandant abschließend. Ob "Engelbert" oder "Herney"?, scherzen die Feuerwehrleute in Groß-Enzersdorf.