FF Lindabrunn rettete völlig verängstigtes Kätzchen von hohem Baum
© FF Lindabrunn

Tierrettung

FF Lindabrunn rettete völlig verängstigtes Kätzchen von hohem Baum

27.10.25, 12:33
Die Freiwillige Feuerwehr Lindabrunn wurde am Nationalfeiertag gegen 06:15 Uhr zu einer Katze in extrem schwieriger Lage alarmiert. 

Die Feuerwehrkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen zu der Einsatzadresse am Waldrand hinter dem Ferienwohnpark von LIndabrunn aus. Vor Ort wurde rasch klar, dass die rund sechs Monate junge Katze auf dem hohen Baum nicht mit einer "normalen Steck- & Schiebeleiter" gerettet werden kann. 

So wurde der bei der FF Neuhaus stationierte Unimog mit Kran nachgefordert, währenddessen wurden sämtliche Äste und kleine Bäume entfernt. Nach dem Eintreffen des Unimog rüstete sich ein FF-Kamerad mittels Klettergeschirr aus und wurde mit dem Kran in die Höhe gehoben. Im zweiten Anlauf, nach Wegschneiden eines Astes, konnte das junge Kätzchen erreicht und eingefangen werden. Der verängstigte Kater "Minka" konnte anschließend - zwar etwas unterkühlt, aber unverletzt - der überglücklichen Besitzerin übergeben werden.

