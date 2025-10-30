Übergewichtiger Gismo sollte eingeschläfert werden

Kater Gismo hatte mit enormem Übergewicht zu kämpfen, als sein Halter ihn in die Tierklinik Tulln brachte. Allerdings nicht, um ihn behandeln zu lassen, sondern um ihn "über die Regenbogenbrücke“ zu schicken.

Der Grund: angebliche "chronische Gelenksprobleme“, die es der molligen Wohnungskatze unmöglich machten zu springen. Doch die medizinische Untersuchung zeigte, dass der traurige Stubentiger jedoch so weit gesund war – er hatte lediglich Übergewicht, was seine Bewegungsfreiheit sichtlich einschränkte.

Dem Tod von der Schippe gesprungen

Die Tierklinik Tulln weigerte sich, Kater Gismo einzuschläfern, und übergab ihn stattdessen in die Obhut des Assisi-Hofs in Stockerau. Dort erhielt der Kater eine passende Therapie samt Ernährungsplan, um wieder in Form zu kommen. "Gismo hat viel zu lange die tägliche Zuwendung und Bewegung beim Spielen vermisst, weil er allein in der Wohnung gehalten wurde“, erklärt Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege. Schon nach wenigen Wochen hat Gismo sichtbar abgenommen, kann wieder springen und hat seine Lebensfreude zurückgewonnen.

Lebensfreude wieder zurück

"Gismo war ein Opfer falscher Erwartungen“, warnt Katzenexperte Kofler. Die weit verbreitete Vorstellung vom unkomplizierten Stubentiger führt oft zu Enttäuschungen – für Tier und Mensch. Damit das Zusammenleben mit einem Haustier gelingt, braucht es jedoch echte Verantwortung, Zeit und etwas Wissen – und das schon vor der Anschaffung.“

Wer gibt Gismo sein Für-immer-Zuhause?

Was Gismo jetzt nur noch zu seinem großen Glück fehlt, ist ein liebevolles Zuhause, in dem er Teil der Familie sein darf – mit Menschen, die sich Zeit für ihn nehmen. Tierpfleger Kofler beschreibt ihn treffend: "Gismo ist ein lieber, dankbarer Schmusekater – ein Herz auf vier Pfoten, das einfach nur geliebt werden möchte.“