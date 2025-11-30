Alles zu oe24VIP
Mord-Alarm in Wien – Betrunkenes Pärchen festgenommen
© APA

Mann erstochen

Mord-Alarm in Wien – Betrunkenes Pärchen festgenommen

30.11.25, 07:59
In einer Wohnung in der Schreygasse im 2. Wiener Gemeindebezirk ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann erstochen aufgefunden worden. 

Die Polizei war am Samstag gegen 22.30 Uhr alarmiert worden und traf kurz darauf am Einsatzort ein. In der Wohnung entdeckten die Beamten einen noch unbekannten Mann, der laut ersten Erkenntnissen durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt worden war.

Zwei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Fundes ebenfalls in der Wohnung aufhielten, wurden festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 56-jährigen Kroaten und eine 46-jährige Serbin. Beide waren nach Angaben der Polizei alkoholisiert. Gegen sie besteht der dringende Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Die mutmaßliche Tatwaffe wurde am Einsatzort sichergestellt. Weitere Details zur möglichen Tatmotivlage oder zum Ablauf des Geschehens sind vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

