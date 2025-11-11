Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
skn chelsea
© gepa

Champions League

0:6-Pleite! St. Pölten chancenlos gegen Chelsea

11.11.25, 23:01 | Aktualisiert: 12.11.25, 13:16
Teilen

SKN in Champions League auch nach dem dritten Match punkt- und torlos - Am Ende wurde es beim Abwehrkampf noch deutlich

Gegen die nächste Übermacht in der Champions League haben die Fußballerinnen von SKN St. Pölten die erwartete, klare Niederlage bezogen. Gegen Englands Meister Chelsea verloren die Niederösterreicherinnen 0:6 (0:2). Alles andere als die dritte Pleite nach dem 0:6 gegen Atletico Madrid und 0:3 gegen Olympique Lyon wäre eine Sensation gewesen. Dennoch pilgerten am Dienstag 2.400 Fans nach St. Pölten, um sich einen der größten Namen im europäischen Frauen-Fußball anzuschauen.

Chelsea, das aktuell vier der 17 Kandidatinnen zur FIFA-Weltfußballerin stellt, schonte einige Stars. An der krassen Überlegenheit des Favoriten änderte das nichts. In der 5. Minute rettete den SKN das Lattenkreuz, sieben Minuten später waren die Engländerinnen in ihrer Dauerbelagerung des Strafraums erstmals erfolgreich. Wieke Kaptein schoss ein (13.) und jubelte in der 32. Minute über ein Eigentor von Jennifer Klein, das wegen einer Abseitsstellung von Sam Kerr nicht zählte.

An Torfrau Schlüter lag es nicht

Vor der Pause lockerten die Gastgeberinnen quasi erstmals ihren Abwehrriegel und wurden prompt mit dem 0:2 von Catarina Macario bestraft (44.). Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gab Carina Brunold im Konter einen zentral aufs Tor gehenden Schuss ab. Es war der erste und einzige des Teams von Laurent Fassotte im gesamten Spiel. Chelsea, das nun bei sieben Punkten hält, sollte am Spielende über 35 Versuche aufs Tor angeschrieben haben.

Im Fokus, weil unter Dauerbeschuss, stand SKN-Torfrau Carina Schlüter, die sich einige Male auszeichnen konnte. Beim Elfer von US-Teamspielerin Macario flog sie aber in die falsche Ecke (53.). Izabela Krizaj hatte gegen Alyssa Thompson das Bein stehen lassen. Kerr erzielte nach feiner Ballbehandlung das 4:0 (75.) und per Kopf den Endstand (92.). Dazwischen fälschte noch Lisa Ebert einen Distanzschuss von Lauren James unhaltbar für Schlüter ab (86.). Im nächsten Königsklassen-Spiel treffen Österreichs Meisterinnen am 19. November in Oslo auf Valerenga, das am Dienstag 1:0 bei AS Roma gewann.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden