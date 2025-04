× Riesen-Natter verirrte sich in Haus

Die Natter flößt Menschen definitiv Respekt ein. War sie mit 1,5 Metern Länge noch dazu ein richtiges Prachtexemplar.

Die Bewohner eines Hauses in Plesching (Bez. Urfahr-Umgebung) erlebten einen großen Schreck. Daran Schuld war eine Würfelnatter, die mit einer Länge von 1,5 Metern ungewöhnlich groß war.

Sofort rückten die Kameraden der Berufsfeuerwehr Linz aus und verfrachteten das Prachtexemplar in eine Holzkiste. Anschließend wurde die Schlange in seinem natürlichen Habitat wieder ausgesetzt. Der Anblick der Natter flößt ganz sicher Respekt ein, obwohl sie für Menschen eigentlich ungefährlich ist.

Simon Wagner von der Linzer Berufsfeuerwehr sagt: „Der Hausbewohner hat uns angerufen, weil in seinem Haus am Gang eine Schlange liegt. Wir haben sie mit der Greifzange eingefangen, das hat ihr gar nicht gefallen.“ Die Natter habe gezischt und gefaucht und versucht, zu fliehen. Anschließend sei sie unverletzt in der Nähe vom Katzbach in ihrem natürlichen Lebensraum freigelassen worden.