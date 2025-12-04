Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Selenskyj
© Getty

Hybrider Angriff?

Alarm auf Selenskyj-Jet! Kampf-Drohnen kamen Flieger gefährlich nahe

04.12.25, 15:51
Teilen

Bei der Landung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Irland wurden mehrere militärische Drohnen in gefährlicher Nähe gemeldet. 

In Irland sollen vier militärische Drohnen eine für den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj eingerichtete Flugverbotszone verletzt haben. Die Flugobjekte näherten sich offenbar der geplanten Route seiner Maschine – nur wenige Momente nach deren Landung in Dublin. 

Wie das irische Nachrichtenportal The Journal am Donnerstag berichtet, ereignete sich der Vorfall am späten Montagabend. Vier unbekannte militärische Drohnen sollen eine temporäre Flugverbotszone über Dublin und Umgebung durchbrochen haben. Diese war speziell für Selenskyjs Besuch eingerichtet worden.

Hochrisiko-Gebiet

Die Drohnen bewegten sich laut Bericht in Richtung jener Flugroute, auf der sich Selenskyjs Maschine befunden hätte, wäre sie nach Plan geflogen. Das Flugzeug landete jedoch etwas früher als vorgesehen in der irischen Hauptstadt. Kurz darauf sollen die Flugobjekte jenen Bereich erreicht haben, in dem sich der Flieger sonst befunden hätte. Anschließend kreisten die Drohnen über einem Schiff der irischen Marine, das heimlich in der Irischen See stationiert worden war, um den Staatsbesuch abzusichern.

Sicherheitskreise gehen von hybridem Angriff aus

The Journal schreibt weiter, dass die Drohnen nordöstlich von Dublin gestartet sein sollen und bis zu zwei Stunden in der Luft waren. Die irische Polizei untersucht derzeit, ob sie von Land oder von einem unentdeckten Schiff aus gestartet wurden. Wer hinter dem Einsatz steckt, ist bislang ungeklärt. Auch der aktuelle Verbleib der Drohnen ist unbekannt.

Sicherheitskreise gehen davon aus, dass die Flugobjekte die Landung von Selenskyjs Maschine stören sollten. Quellen von The Journal sprechen von großen, teuren, eindeutig militärischen Drohnen. Der Vorfall könnte als hybrider Angriff bewertet werden, heißt es spekulativ weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden