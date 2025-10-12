Streit um Drogen: Marokkaner attackierte Mitbewohner

Ein Marokkaner (29) attackierte seinen Mitbewohner mitten in der Nacht und löste einen Polizeieinsatz aus.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung Lassallestraße im 2. Wiener Gemeindebezirk. Ein 29-Jähriger drehte völlig durch und soll seinen 22-jährigen Mitbewohner gewürgt und gegen das Balkongeländer gedrückt haben. Der aggressive Marokkaner soll dem Österreicher auch mit dem Umbringen gedroht haben. Hintergrund dürfte ein Streit um Geld und Drogen gewesen sein.

Dem jüngeren Mann gelang nach dem Zwischenfall die Flucht und er konnte die Polizei alarmieren. Gegen 0.20 Uhr traf die Exekutive schließlich ein. Dort trafen die Polizisten den Marokkaner in seinem Zimmer an. Der Verdächtige zeigte sich laut Polizei nicht kooperativ und versuchte, sich der Festnahme zu entziehen. Die Beamten fanden bei dem 29-Jährigen Drogen - vermutlich Marihuana und Kokain - und stellten die Suchtmittel sicher. Der Angreifer wurde festgenommen und gegen ihn wurde ein Betretungsverbot verhängt.