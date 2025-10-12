48-Jähriger lauerte Nachbarn auf und verprügelte sie

Ein völlig betrunkener Wiener drehte völlig durch und ging auf ein Ehepaar los. Erst als der Sohn der Opfer einschritt, ließ er von dem Ehepaar ab.

Wien. Ein bereits lang brodelnder Konflikt unter Nachbarn in einem Mehrparteienhaus in der Ohmgasse in Floridsdorf eskalierte am Samstag völlig. Banaler Grund des Streits war die Müllentsorgung eines 44-Jährigen. Als der Nordmazedonier gegen 15 Uhr seinen Abfall wegbringen wollte, soll er demnach von einem stark betrunkenen Nachbarn (48) ohne ersichtlichen Grund zu Boden gestoßen, geschlagen, gewürgt und an die Wand gedrückt worden sein.

Kurz danach schaltete sich auch die Familie des 44-Jährigen ein und die Lage spitzte sich nur noch weiter zu. Die Ehefrau des Opfers wurde auf den Zwischenfall aufmerksam und wollte den Streit beenden. Daraufhin soll die 42-jährige Österreicherin vom rabiaten 48-jährigen Landsmann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Zudem soll er dem Ehepaar mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen gedroht haben.

Zwischenzeitlich wurde auch der bis dahin schlafende Sohn des Paares vom Geschrei geweckt. Der 19-Jährige holte einen Totenschläger und einen Schlagring und attackierte damit den 48-Jährigen. Zeitgleich verschwand der 44-jährige Vater kurz und holte einen Schlagstock, den er aber laut Polizei nicht einsetzte.

Als die alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen, wurden im gesamten Stiegenhaus mehrere Plastikflaschen und Pfanddosen verstreut aufgefunden. Nachdem die Beamten den immer noch lautstarken Streit beruhigen konnten, wurden alle Beteiligten getrennt voneinander befragt. Das Ehepaar wurde bei dem Vorfall verletzt und von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer wurde festgenommen, zeigte sich aber bisher nicht geständig. Ein Alkotest ergab 3,28 Promille. Der Beschuldigte stoppte seine Beschimpfungen und Drohungen auch in Anwesenheit der Polizisten nicht. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Auch er wurde mit Verletzungen am Unterarm in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 19-jährigen Sohn des verletzten Ehepaars wurde ein Waffenverbot verhängt. Die beiden verbotenen Waffen, der Totenschläger und ein Schlagring, wurden sichergestellt. Wegen der Körperverletzung an dem rabiaten Nachbarn erhielt auch der junge Mann eine Anzeige.