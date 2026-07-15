Liege mit Handtuch reservieren: Darauf muss man im Urlaub achten

Der morgendliche Kampf um die besten Plätze am Pool ist legendär. Nun reagieren erste Hotels.

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In Hotels weltweit stehen Gäste im Morgengrauen auf, um sich einen Platz am Pool zu sichern. Doch europäische Hotels greifen nun mit neuen Regeln durch.

Erfolgreiche Klage nach Handtuch-Krieg

Auslöser für das Umdenken war auch ein spektakulärer Gerichtsfall. Ein Urlauber aus Düsseldorf verklagte nach einem Familienurlaub auf Kos erfolgreich seinen Reiseveranstalter. Im Sommer 2024 waren alle 400 Sonnenliegen des Fünf-Sterne-Hotels Grecotel Kos Imperial mit Handtüchern blockiert. Vor Gericht bekam er rund 990 Euro Entschädigung zugesprochen. Um den Handtuch-Krieg zu verhindern, setzen Hotels auf neue Konzepte. Einige teilen die Sonnenliegen direkt beim Einchecken fest zu. Im St. George Beach Hotel & Spa Resort auf Zypern erhält jeder Gast bei der Ankunft seine Liege ohne Zusatzkosten. Das Hotel wirbt: "Wir bemühen uns, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen, damit jeder die Möglichkeit hat, seinen bevorzugten Platz am Pool oder am Strand zu bekommen." Auch das Sunrise Beach Hotel, das Grecian Bay Hotel und das Olympic Lagoon Resort auf Zypern verfahren so.

Sonnenliegen nur per App

Andere Häuser setzen auf Technik. Im Fünf-Sterne-Hotel Iberostar Selection Sabila auf Teneriffa reservieren Gäste ihre Liegen per App bis zu 48 Stunden im Voraus. Wer den Platz bis 10:30 Uhr nicht nutzt, verliert ihn. Auch das The Sea Hotel by Grupotel auf Mallorca macht das so. Hier kosten zwei Liegen und ein Schirm am Strand 15 Euro pro Tag.

Konsequentes Aufräumen am Pool

Das Vier-Sterne-Hotel Amàre Beach auf Ibiza räumt Liegen, wenn sie länger als 30 Minuten unbenutzt bleiben. Auch auf Kreuzfahrtschiffen von P&O Cruises gilt das "Lonely-Lounge"-Prinzip: "Wenn die Liege länger als 30 Minuten ungenutzt bleibt, werden die persönlichen Gegenstände zum Aufbewahrungsplatz für verlassene Liegen gebracht". Ähnlich handeln NCL und Carnival Cruise Line. Lisa Henning von der Reiseagentur Inspire glaubt, dass reservierbare Plätze bald so normal sind wie die Sitzplatzwahl im Flugzeug. "Viele unserer Kunden legen großen Wert darauf, wo ihr Hotelzimmer liegt. Genauso kann ich mir vorstellen, dass sie sicher sein möchten, eine Sonnenliege am richtigen Platz zu bekommen – und bereit sind, dafür zu bezahlen", erklärt sie gegenüber "Daily Mail".