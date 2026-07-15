Welt
TV
E-Paper
Welt

Keine Kontrolle

Nach über 100 Jahre ist diese Grenze in Europa Geschichte

Grenzbeamter kontrolliert Papiere am Grenzübergang zwischen Spanien und Gibraltar, Felsen im Hintergrund.
© Anadolu via Getty Images
Nach über einem Jahrhundert fällt die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar. Ab sofort herrscht freie Fahrt für Menschen und Waren, was vor allem Tausende Pendlerinnen und Pendler freut.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Abbau des rund einen Kilometer langen Metallzaunes soll diese Woche beginnen. Seit Mittwoch ist das neue Abkommen in Kraft, wodurch Menschen und Waren die Grenze ohne Kontrollen passieren können. Der spanische Außenminister José Manuel Albares sprach von einem "historischen" Ereignis. Erstmals nach drei Jahrhunderten würden sich beide Seiten "die Hände reichen", erklärte er mit Blick auf das Jahr 1704. Das Gebiet wird nun eng an den Schengen-Raum angebunden, Passkontrollen gibt es nur noch am Flughafen und im Hafen.

Auch interessant

Historisch: Nervigste Grenze Europas ist weg

Mann ersticht seine Frau auf offener Straße

Faktencheck: Das steckt hinter Chemtrails

Bauarbeiter mit Helm arbeitet an einem Grenzschild zwischen Spanien und Gibraltar.
© Anadolu via Getty Images

Erleichterung für viele Pendler

Täglich überqueren mehr als 15.000 Pendlerinnen und Pendler die Grenze zwischen Andalusien und dem britischen Territorium. Bisher kam es oft zu stundenlangen Wartezeiten, besonders im Hauptverkehr. Das Abkommen soll auch die Wirtschaft vor Ort stärken.

Ein langer Streitpunkt

Der Brexit machte das Abkommen erst möglich, obwohl sich 96 Prozent der dortigen Bevölkerung im Jahr 2016 für einen Verbleib in der EU ausgesprochen hatten. Spanien sieht die Region am Südzipfel des Landes als "Kolonie". Eine Sprecherin des britischen Premierministers Keir Starmer betonte dennoch: "Das Abkommen sichert langfristig den Personen- und Warenverkehr über die Grenze, während es die Souveränität des Vereinigten Königreichs und Gibraltars verfassungsrechtliche Position schützt"

Menschenmenge mit Gibraltar-Flaggen wartet nachts am Grenzübergang zwischen Gibraltar und Spanien.
© Getty Images

Geschichte voller Spannungen

Bereits 1969 schloss der Diktator Francisco Franco die Grenze komplett. Erst 1982 durften Fußgänger wieder passieren, drei Jahre später auch Autos. Das kleine, rund 6,5 Quadratkilometer große Gebiet ist für seine Berberaffen und den markanten Felsen bekannt. Seit über drei Jahrhunderten sorgt die Region für Streit und wurde 1713 im Rahmen des "Friedens von Utrecht" abgetreten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump droht Mullahs: "Es wird keiner von euch übrig bleiben“

Historisch: Nervigste Grenze Europas ist weg

Nach über 100 Jahre ist diese Grenze in Europa Geschichte

Dieses Land will jetzt die Zeitumstellung abschaffen

Faktencheck: Das steckt hinter Chemtrails

Schwester von US-Senator Graham als Nachfolgerin vereidigt

"Noch nie erlebt" - Alarm um Juwel in den Bergen

Mann ersticht seine Frau auf offener Straße

Liege mit Handtuch reservieren: Darauf muss man im Urlaub achten

Zwei Russen und ein US-Amerikaner fliegen zur ISS