Die Privatmaschine mit fünf Deutschen an Bord war auf dem Weg von Mexiko in die Provinz Limón. Seither fehlt von dem Flugzeug jede Spur. Wie nun bekannt wurde, waren der „McFit“-Gründer Rainer Schaller und seine Familie an Bord.

Ein Kleinflugzeug mit fünf deutschen Passagieren an Bord wird vor der Karibik-Küste Costa Ricas vermisst. Die Privatmaschine sei am Freitag auf dem Weg von Mexiko zum Flughafen der Provinz Limón gewesen, als um 18.00 Uhr (Samstag, 2.00 Uhr MESZ) der Kontakt mit ihr abbrach, teilte der costa-ricanische Minister für öffentliche Sicherheit, Jorge Torres, mit. Wie nun bekannt wurde, handelt es sich bei den Passagieren um „McFit“-Gründer Rainer Schaller (53) seine Freundin Christiane Schikorsky, sowie deren Kinder Aaron und Finja und ein Mann namens Marcus Kurreck. Die Maschine habe plötzlich ihre Verbindung mit dem Kontrollturm des Flughafens von Barra de Parismina verloren, daraufhin seien sofort alle Maßnahmen eingeleitet worden, um sie zu orten, sagte Torres in einem von seinem Ministerium veröffentlichten Video. Wegen der anbrechenden Nacht und schlechten Wetters sei die Suche nach einigen Stunden abgebrochen worden. Sie solle am Samstag fortgesetzt werden.