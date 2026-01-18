Hitlergruß-Eklat in Kärnten: 25-Jähriger festgenommen

25-Jähriger skandierte Naziparolen in Gegenwart von einschreitenden Polizisten

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Klagenfurter Lokal mehrmals den Hitlergruß gezeigt und Gäste belästigt.

Wiederholt Naziparolen

Gegenüber den herbeigerufenen Polizisten skandierte der 25-Jährige dann gegen 21.30 Uhr vor dem Lokal mehrmals Naziparolen. Da er damit nicht aufhörte, wurde er festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Angezeigt und freigelassen

Nach der am Sonntag durchgeführten Einvernahme wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt und freigelassen.