Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
Polizeistation
© Getty/Symbolbild

Ein Betrunkener

Hitlergruß-Eklat in Kärnten: 25-Jähriger festgenommen

18.01.26, 16:04
Teilen

25-Jähriger skandierte Naziparolen in Gegenwart von einschreitenden Polizisten

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Klagenfurter Lokal mehrmals den Hitlergruß gezeigt und Gäste belästigt.

Wiederholt Naziparolen 

Gegenüber den herbeigerufenen Polizisten skandierte der 25-Jährige dann gegen 21.30 Uhr vor dem Lokal mehrmals Naziparolen. Da er damit nicht aufhörte, wurde er festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Angezeigt und freigelassen

Nach der am Sonntag durchgeführten Einvernahme wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt und freigelassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden