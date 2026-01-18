Hitlergruß-Eklat in Kärnten: 25-Jähriger festgenommen

25-Jähriger skandierte Naziparolen in Gegenwart von einschreitenden Polizisten
Ein betrunkener Mann hat in der Nacht auf Sonntag in einem Klagenfurter Lokal mehrmals den Hitlergruß gezeigt und Gäste belästigt.
- Falle bei Geringfügigkeit: Arbeiterkammer warnt vor geringerem Gehalt
- Nach Trumps Zoll-Eklat: Europäer warnen vor Eskalation
- "Kurz muss in U-Ausschuss": Neos-Aufklärerin hat Pilnacek-Frage
Wiederholt Naziparolen
Gegenüber den herbeigerufenen Polizisten skandierte der 25-Jährige dann gegen 21.30 Uhr vor dem Lokal mehrmals Naziparolen. Da er damit nicht aufhörte, wurde er festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.
Angezeigt und freigelassen
Nach der am Sonntag durchgeführten Einvernahme wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt und freigelassen.