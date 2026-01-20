Nail-Inspiration zum Valentinstag: Diese Designs sind süßer als jede Pralinenschachtel

Der Valentinstag rückt näher und damit auch die Frage nach dem perfekten Nageldesign. Diese Nail-Inspirationen bringen Love-Vibes auf Ihre Fingerspitzen.

Der Tag der Liebe steht vor der Tür und damit auch ganz automatisch der nächste Nageltermin. Die große Frage lautet also: Pastell, French oder Artsy? Kurz und clean oder lang und extra? Für den Valentinstag darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Wir haben die süßesten Nail-Designs gesammelt, die gerade perfekt zur Saison passen, von romantisch bis verspielt.

1. Glas-Herzen, dekonstruierte Liebe & Kussmund-Glitzer

Rosa Glas- oder Jelly-Nails mit eingearbeiteten Konfetti-Herzen wirken leicht, verspielt und modern. Wer es etwas cooler mag, setzt auf dekonstruierte rote Herzen - grafisch, minimal, aber trotzdem romantisch. Und für alle, die’s kokett lieben: einzelne Glitzer-„Kussnägel“ als Akzent.

2. Pinke French Tips mit gewellten Herzchen

Der French-Klassiker bekommt ein Liebes-Update. Statt weißer Spitzen: Pink in allen Nuancen. Dazu kleine, gewellte Herzchen entlang der French Line oder seitlich auf dem Nagel. Zart, trendy und super tragbar - auch nach dem 14. Februar.

3. Weißer Basecoat mit roten Herzchen

Clean, aber mit Message. Milky White oder Soft White als Basis, dazu kleine rote Herzchen entweder regelmäßig verteilt oder als einzelner Akzentnagel. Zeitlos, süß und überraschend elegant.

4. Schleifchen, Perlen & Kussmünder

Hier wird’s verspielt. Kleine Schleifchen, rote Kussmünder, Mini-Perlen in Rosa, Rot und Weiß, gern kombiniert auf verschiedenen Nägeln. Das Ergebnis: ein Nail-Set wie aus einer Valentinstags-Boutique.

5. Lange Nägel mit Herzchen & goldenen Details

Für alle, die es extra mögen: längere Nägel, klare oder rosige Base, dazu Herzchen in verschiedenen Größen und feine goldene Elemente. Ob als Linien, Mini-Charms oder Folien - Gold macht jedes Valentinstags-Design sofort edler.

Ob Herzchen dezent oder in voller Dosis – wichtig ist nur, dass Sie beim Anblick Ihrer Hände ein kleines bisschen Herzklopfen bekommen.