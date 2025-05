Windelhosen als It-Piece?! Neuer Fashion-Hype spaltet das Netz

Ein neues Trendteil sorgt aktuell für Gesprächsstoff: die sogenannten „Bloomer Shorts“. Während Fashionistas den Look feiern, erinnert er viele eher an Windelhosen.

Die Tage werden wärmer und die Outfits luftiger – doch statt Micro-Shorts oder Jeans-Hotpants setzen Modeprofis diesen Sommer auf eine ganz besondere Variante: kurze Hosen, die mit ihrem bauschigen Schnitt und elastischen Bündchen an Babyhosen erinnern.

Der neue Modetrend kommt nicht von ungefähr. Seit Jahren geht der modische Zeitgeist in Richtung Komfort: Baggy ersetzen Skinny Jeans, Hoodies treten an die Stelle von Blazern, Sneaker dominieren statt High-Heels den Alltag. Stars setzen auf Oversized-Kleidung, die Lässigkeit ausstrahlt, und auch die breite Masse macht es ihnen nur allzu gerne nach.

Windelhosen als neues Sommer-It-Piece

Die „Bloomer Shorts“ reihen sich in diese Bewegung ein. Doch online wird hitzig über das neue Trendteil diskutiert. Die voluminösen, gerafften Shorts mit hohem, elastischem Bund polarisieren.

Streetstyle © Getty Images ×

Ihr Name geht auf Amelia Bloomer zurück – eine US-amerikanische Frauenrechtlerin des 19. Jahrhunderts, die sich für praktische, weit geschnittene Kleidung für Frauen einsetzte. Die heute als Trendteil gefeierten Höschen erinnern entfernt an ihre damals revolutionären Pluderhosen – nur deutlich kürzer und ohne Rock darüber.

Streetstyle © Getty Images ×

Auf der Pariser Fashion Week präsentierten Influencerinnen etwa die ultrakurzen Modelle des Luxuslabels Miu Miu – so knapp, dass sie eher an Unterwäsche erinnern als an straßentaugliche Kleidung. Aber auch auf dem Laufsteg selbst machen sie die Runde: Neben Miu Miu zeigte auch die französische Brand Jacquemus eine moderne Interpretation der „Windelhose“.

Jacquemus © Getty Images ×

In den sozialen Medien geht der Look viral. Unter dem Hashtag #diapershorts kursieren zahlreiche Videos, die zeigen, wie junge Frauen den Look stylen. Doch neben vielen Komplimenten finden sich auch spöttische Bemerkungen in der Kommentarspalte.

Miu Miu © Getty Images ×

Wie alltagstauglich der neue Trend tatsächlich ist, bleibt jedem selbst überlassen. Was für die einen als It-Piece des Sommers gilt, ist für andere ein Fashion-Fauxpas. Letztlich ist Mode Geschmackssache...