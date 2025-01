× Nicht schon wieder! 7 Zeichen, dass Fashion-Trends der 2010er wieder da sind

So lange sind die 2010er noch nicht her, aber eines steht fest: Mode ist zyklisch. Und nach den 2000ern kommen logischerweise die 2010er Jahre. Und dass die Fashion-Trends von damals auf dem Vormarsch sind, zeigt sich deutlich - sei es auf Instagram oder den Laufstegen.

Können Sie sich noch an Ihren Kleiderschrank in den 2010er Jahren erinnern? Nein? Nicht so schlimm, dafür sind wir ja da. Und wir sagen Ihnen: Sehen Sie besser nach, ob Sie noch ein paar Teile aus den 10er Jahren im Kleiderschrank finden können. Warum? Weil die Fashion-Trends aus der Zeit gerade dabei sind, sich mit der Hartnäckigkeit eines Ohrwurms zurückzumelden.

7 Zeichen, dass 2010er Fashion-Trends jetzt wieder da sind

Ob Sie nun wollen oder nicht, es gibt kein Entrinnen. Spätestens in zwei bis drei Monaten ist Instagram voll mit diesen Trends, die Sie schon einmal gesehen haben – und vermutlich schon einmal bereut haben. Aber keine Sorge, wir nehmen Sie mit auf eine kleine Zeitreise, die Sie darauf vorbereitet!

1. Boho is Back

Rüschen, wallende Kleider und Hippie-Flair sind wieder en vogue. Auf den Laufstegen im Herbst 2024 von Zimmermann und Chloé waren die Boho-Tendenzen jedenfalls nicht zu übersehen. Und nun schwappt der Style allmählich auf die Social-Media-Kanäle über. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis auch Sie wieder zu den altbekannten Pieces greifen. Also, wo ist Ihre bestickte Tunika? Der Festival-Sommer ruft (auch wenn Sie längst kein Festival-Ticket mehr kaufen).

© Getty Images ×

2. Das Longchamp-Comeback

Die damalige Trend-Bag von Longchamp namens Le Pliage feiert ein Comeback. Noch kein Déjà-vu? Das glauben wir nicht! Die Frage aller Fragen damals: Navy, Schwarz oder Beige? Und ja, diese Frage stellen wir uns jetzt schon wieder. Neu ist allerdings: Die Trendtasche gibt es mittlerweile in weiteren Farben – besonders „All-Grey“ hat es uns angetan. Fazit: Das Label taucht wie ein Phönix aus der Asche wieder auf unserem Mode-Radar auf. Ein Hoch auf praktische Taschen für Menschen, die immer 37 unverzichtbare Dinge dabei haben müssen!

3. Spotted: Timberlands in Italien

Glauben Sie uns, wenn wir sagen, dass Timberlands in den Modemetropolen ein Comeback feiern? Die robusten Boots, die einst ein Garant für blasenfreie Füße und stilistische Diskussionen waren, sind wieder da. Besonders in Italien sieht man sie an jeder Straßenecke – kombiniert mit Anzughosen oder Midi-Röcken. Ja, genau. Timberlands und Midi-Röcke. Wenn das keine Rückkehr zur modischen Experimentierfreude der 2010er ist, wissen wir auch nicht.

© Getty Images ×

4. Rote Schuhe

Erinnern Sie sich an die roten Sneaker, die einst der Inbegriff von Coolness waren? Egal ob knallrot, dunkelrot oder mit auffälligen Mustern – sie waren der Statement-Schuh der 2010er. Und jetzt? Genau, sie sind zurück und geben jedem Outfit einen frechen Farbtupfer. Kombiniert mit Jeans, Joggern oder sogar Kleidern schreien sie förmlich: „Ja, ich bin mutig genug für rote Schuhe!“ Sie sind perfekt für alle, die auch beim Spazierengehen ein bisschen Drama wollen – und das, ohne sich die Füße in unbequemen Absätzen zu ruinieren.

© Getty Images ×

5. Statement-Halsketten

Je größer, desto besser. Statement-Halsketten, die uns damals wie tragbare Kronleuchter erscheinen ließen, sind wieder aufgetaucht. Und ja, sie sind immer noch genauso schwer, wie Sie sich erinnern. Aber hey, wer braucht schon ein Fitnessstudio, wenn man sein Accessoire-Workout direkt auf der Straße absolvieren kann?

© Getty Images ×

6. Sneaker mit Keilabsätzen

Hier eine Erinnerung für alle, die dachten, sie könnten diesem Trend entkommen: Sneaker mit Keilabsätzen sind wieder da, und sie sind unverschämt stolz darauf. Komfort trifft auf Höhe, und wir wissen immer noch nicht, ob wir uns darüber freuen oder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen sollen. Eines ist sicher: Diese Schuhe sind nicht zu übersehen – im wahrsten Sinne des Wortes.

7. Skinny Scarf

Das vielleicht ironischste Accessoire der 2010er Jahre feiert sein Comeback: der Skinny Scarf. Als Schal, der weder wärmt noch irgendeinen praktischen Nutzen hat, steht er sinnbildlich für die Mode-Philosophie „Style over Substance“. Aber seien wir ehrlich: Sieht er nicht einfach nice aus, wenn er lässig über der Schulter hängt? Willkommen zurück, alter Freund, den niemand vermisst hat.

© Getty Images ×

Egal, ob Sie diese Trends lieben oder sie Ihnen eine Schaudergänsehaut verpassen – eine These hat sich bestätigt: Alles ist Retro. Also besser vorsorgen: Behalten Sie alles, was Sie heute tragen, denn wer weiß, vielleicht ist es 2035 der neueste heiße Trend. Viel Spaß beim nostalgischen Schwelgen – oder Augenverdrehen!