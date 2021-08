Höschen-Blitzer bei Heidi Klum

Klum: ''Notiz an mich selbst … Beuge dich nicht in einem kurzem Rock nach vorne!''

Heidi Klum ist bei einer Drehprobe zu "America's Got Talent" ein Hoppala passiert. Unfreiwillig blitzte bei ihr was unterm Röckchen hervor als sie ein Selfie mit "Modern Family"-Star und Jury-Mitglied bei "America's Got Talent" Sofia Vergara machen will. Für das Foto steht Heidi von ihrem Jurystuhl auf und beugt sich über das Pult – da blitzt das Höschen hervor!

Anlass für Heidi, sich selber bei Instagram zu ermahnen – sie schreibt sich selber einen Merkzettel dazu: "Notiz an mich selbst … Beuge dich nicht in einem kurzem Rock nach vorne!"

Dazu setzt sie lachenden Emojis und nimmt den Höschenblitzer zumindest mit Humor.