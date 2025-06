Musik-Show: »Sommernachtskonzert Schönbrunn 2025«

2025 steht Tugan Sokhiev am Dirigentenpult.

Vor der Traumkulisse von Schloss Schönbrunn laden die Wiener Philharmoniker alljährlich zu einem Open-Air-Konzert der Extraklasse ein. 2025 steht Tugan Sokhiev am Dirigentenpult. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf bekannten Opern- und Operettenmelodien, die von dem Tenor Piotr Beczała voller Leidenschaft präsentiert werden.

Eine musikalische Reise durch verschiedene europäische Landschaften und Stimmungen. Seit bereits 21 Jahren laden die Wiener Philharmoniker vor der Traumkulisse von Schloss Schönbrunn zu einem vielseitigen Open-Air-Konzert ein. Die Idee, Klassik für alle zu ermöglichen und damit ein Geschenk an alle Musikliebhaber zu machen, prägt bis heute das Sommernachtskonzert. Aufgrund der tragischen Ereignisse in Graz haben die Wiener Philharmoniker den Ablauf des Konzerts geändert. In Gedenken an die Opfer des Amoklaufs in Graz wird dem diesjährigen Sommernachtskonzert das „Air“ von Johann Sebastian Bach vorangestellt, bevor mit einer Schweigeminute an sie erinnert wird.