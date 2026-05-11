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Endlich! Wachaubad Melk öffnet am 17. Mai – mit coolen Neuerungen
© Stadt Melk

Ab ins kühle Nass

Endlich! Wachaubad Melk öffnet am 17. Mai – mit coolen Neuerungen

11.05.26, 11:24
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Ab Samstag heißt es: Rein ins kühle Nass! Und heuer gibt es erstmals gestaffelte Tickets – so günstig war Baden in Melk noch nie! 

Der Sommer kann kommen! Am 17. Mai öffnet das Wachaubad Melk seine Pforten und startet in die neue Badesaison. Und heuer haben sich die Verantwortlichen gleich einige Neuerungen ausgedacht.

Erstmals gibt es zeitlich gestaffelte Eintrittskarten

Wer nachmittags kommt, zahlt ab 13.00 Uhr weniger – und wer erst ab 16.00 Uhr anreist, profitiert von der noch günstigeren Abendkarte. Frühaufsteher kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Eine spezielle Frühschwimmerkarte ermöglicht Vereinsschwimmern der Sportunion und Mitgliedern der Wasserrettung die Nutzung des Beckens bereits in aller Früh. Auch beim Ticketkauf gibt es Neuigkeiten – Karten sind jetzt direkt an der Kassa, am neuen Ticketautomaten vor Ort oder rund um die Uhr online unter stadt-melk.at/ticket erhältlich. In diesem Sinne: Auf ins frische Naß!

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