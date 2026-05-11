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Rührendes Muttertags-Wunder: Baby Dorothea kam im Rettungswagen zur Welt
© Rotes Kreuz Sollenau-Felixdorf

Theresienfeld

Rührendes Muttertags-Wunder: Baby Dorothea kam im Rettungswagen zur Welt

11.05.26, 11:05
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Mitten in Theresienfeld – kein Krankenhaus, kein Kreißsaal, aber ein ganzes Rotes-Kreuz-Team: Die kleine Dorothea ließ sich nicht aufhalten! 

Was für ein Muttertag! Die werdenden Eltern riefen wegen einsetzender Wehen den Rettungsdienst – doch bis ins Krankenhaus Wiener Neustadt sollte es die kleine Dorothea nicht mehr schaffen. Noch während der Fahrt von Felixdorf wurde klar: Diese Geburt duldet keinen Aufschub! Das Team des Roten Kreuzes Sollenau-Felixdorf und das Notarztteam Wiener Neustadt handelten sofort – und nur wenige Minuten später erblickte Dorothea gesund und wohlauf mitten in Theresienfeld im Rettungswagen das Licht der Welt!

Kuscheltier als erstes Geschenk

Mutter und Tochter wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht – beide sind wohlauf. Und die Retter? Die kamen kurz darauf nochmal vorbei – diesmal mit einem Kuscheltier im Gepäck als erstes Geschenk für den kleinen Neuankömmling!

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