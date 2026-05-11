Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Wiener Erzbischof Josef Grünwidl im Stephansdom zu Ostern
© Erzdiözese Wien/Schönlaub

Erzbischof

Grünwidl hatte "sehr gutes Gespräch" mit Papst

Von
11.05.26, 11:20
Teilen

Wiens Erzbischof absolviert "Antrittsbesuch" im Vatikan 

Wiens Erzbischof Josef Grünwidl hat Montagvormittag seinen "Antrittsbesuch" im Vatikan in seiner neuen Funktion absolviert.

"Es war ein sehr gutes Gespräch", berichtete er nach der halbstündigen Privataudienz bei Papst Leo XIV. laut Aussendung der Erzdiözese. Der Heilige Vater sei, "wie ja schon viele vor mir bemerkt haben, ein ausgezeichneter Zuhörer", lautete Grünwidls Resümee.

Am weiteren Programm des zweitägigen Rombesuchs des Erzbischofs stehen Gespräche mit Dikasterien sowie ein Besuch am Grab von Papst Franziskus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen