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Stimmungsvolles Kellergassenfest im Museumsdorf Niedersulz
© Josef Schimmer

Presshaus-Eröffnung

Stimmungsvolles Kellergassenfest im Museumsdorf Niedersulz

11.05.26, 12:29
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Am Samstagnachmittag fand bei schönstem Wetter die Wiedereröffnung des Presshauses mit angeschlossener Kellerröhre und Schüttkasten aus Ottenthal zu Beginn des Kellergassenfests statt.  

Die Eröffnung fand durch Abgeordnete zum Nationalrat Bürgermeisterin Angela Baumgartner in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) statt. Zum Gebäude, seiner Geschichte und Funktion sprachen Veronika Plöckinger-Walenta (wissenschaftliche Leiterin im Museumsdorf) sowie Edeltraud Hruschka (wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museumsdorf).

Ebenso zu Gast: Herwig Graf mit Gattin Sonja (Bürgermeister von Ottenthal), Albert Graf mit Gattin Anna (Bürgermeister AD von Ottenthal), Familie Erich Bruckner (vormalige Besitzer des Presshauses), Walter Frank (Freundesvereins-Obmann), Herbert Nowohradsky (Freundesvereins-Obmann AD), Hannes Steinacker (Geschäftsführer Weinviertel-Tourismus), Christoph Mayer (Geschäftsführer Museumsdorf);

Presshaus mit Kellerröhre und Schüttkasten aus Ottenthal

Stimmungsvolles Kellergassenfest im Museumsdorf Niedersulz
© Josef Schimmer

Der zweigeschoßige Bau aus dem 19. Jahrhundert wurde von Ottenthal ins Weinviertler Museumsdorf Niedersulz übertragen und beherbergt ein Presshaus mit angeschlossener Kellerröhre und einen Schüttkasten im Obergeschoß. Im Zuge der Neugestaltung wurde das Gebäude saniert und mit einem Lehmboden ausgestattet. Im Presshaus und Keller werden Geräte rund um die Weinlese, Traubenverarbeitung, Weinbereitung und -lagerung gezeigt. Zur Originalausstattung gehört auch eine restaurierte Nabinger-, Kasten- oder Spindelpresse aus dem Jahr 1847. Das Presshaus ist ab sofort für Besucher:innen geöffnet.

Kellergassenfest: Weinverkostung, Musik & Weinherstellung anno dazumal

Gute Stimmung herrschte beim Kellergassenfest: Mehr als 20 Winzer aus der Region präsentierten ihre Weine und Säfte und luden zu Verkostung und Kauf ein, während „Stallberg7“ für musikalische Unterhaltung sorgte. An mehreren Stationen im Dorf wurde die Weingarten- und Kellerarbeit anno dazumal und der Entstehungsprozess eines Weinfasses erläutert.

Veranstaltungsvorschau im Mai

Bereits nächstes Wochenende findet die nächste Veranstaltung statt: Bei den „Schaugartentagen NÖ“ am 16./17. Mai, 13-17 Uhr, steht Gartenwissen rund um naturnahe Bodenpflege und Gärtnern mit Symbiose im Mittelpunkt. Bei „Alltag im Dorf“, das jeden Samstag, Sonntag und Feiertag stattfindet, stehen außergewöhnliche Themen wie „In der Greißlerei“, „Märchen rund ums Dorf“ und „In der Mühle“ am Programm. Zum „Frauenalltag anno dazumal“ am 31. Mai, 10-17 Uhr, wird der Tagesablauf von Frauen rund um Haus, Landwirtschaft und Handwerk thematisiert.

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